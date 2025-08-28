Un golpe duro para un coleccionista: Accidente en la Ruta Provincial 11 destruye un Falcon Futura 1972

- Advertisement -

Un accidente en la Ruta Provincial 11, a la altura de Mar de Cobo, ha dejado en ruinas un Falcon Futura 1972 que había sido adquirido por un coleccionista de autos clásicos de Mar del Plata. El vehículo, de clásico color verde, se estrelló contra una columna después de que su conductor aparentemente perdió el control al pasar sobre una mancha de combustible en el asfalto. El impacto fue devastador y el auto quedó totalmente destruido. Sin embargo, el coleccionista, quien había pagado unos 10 mil dólares por el vehículo, sobrevivió al accidente y se encuentra internado en el Hospital Vidal con heridas y fracturas.

A pesar del golpe emocional y físico, el coleccionista ha expresado su intención de recuperarse y restaurar el vehículo. El Falcon Futura 1972, que solo tenía 122.000 kilómetros recorridos, era un clásico muy apreciado por su dueño, quien ahora espera poder devolverle su antiguo esplendor.