jueves, agosto 28, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 28, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
General

Un golpe duro para un coleccionista: Accidente en la Ruta Provincial 11 destruye un Falcon Futura 1972

El vehículo, por el que el conductor había pagado 10 mil dólares, patinó en una mancha de aceite mientras volvía a Mar del Plata.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Un accidente en la Ruta Provincial 11, a la altura de Mar de Cobo, ha dejado en ruinas un Falcon Futura 1972 que había sido adquirido por un coleccionista de autos clásicos de Mar del Plata. El vehículo, de clásico color verde, se estrelló contra una columna después de que su conductor aparentemente perdió el control al pasar sobre una mancha de combustible en el asfalto. El impacto fue devastador y el auto quedó totalmente destruido. Sin embargo, el coleccionista, quien había pagado unos 10 mil dólares por el vehículo, sobrevivió al accidente y se encuentra internado en el Hospital Vidal con heridas y fracturas.

A pesar del golpe emocional y físico, el coleccionista ha expresado su intención de recuperarse y restaurar el vehículo. El Falcon Futura 1972, que solo tenía 122.000 kilómetros recorridos, era un clásico muy apreciado por su dueño, quien ahora espera poder devolverle su antiguo esplendor.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5962

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR