Transporte público gratuito en las elecciones provinciales y nacionales

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó que, mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, se ha dispuesto la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros durante las jornadas electorales del 7 de septiembre de 2025, cuando se desarrollen las elecciones provinciales, y del 26 de octubre de 2025, fecha de los comicios nacionales.

La medida alcanza a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como al transporte fluvial en el Delta del Paraná, asegurando que todos los bonaerenses puedan concurrir a votar sin limitaciones económicas.

Al respecto, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó:

“Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

Además, subrayó que el transporte público “no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y fortalecimiento institucional”, y confirmó que se instruyó a las empresas a reforzar sus frecuencias para garantizar viajes ágiles y seguros.

Finalmente, desde la cartera de Transporte se invitó a los municipios bonaerenses a adherir a la medida, reafirmando el compromiso de la gestión provincial con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.