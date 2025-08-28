Tormenta de Santa Rosa: ciclogénesis y fuertes lluvias en el centro del país

- Advertisement -

El mes de agosto se despide con jornadas cuasi primaverales en el centro y norte del país, presentando mínimas de más de 10 grados y máximas que rondarán los 22. Esta tendencia que viene desde el fin de semana pasado se mantendrá hasta el viernes, cuando, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad comenzará a incrementarse.

En tanto, la fecha auguraba tormentas cercanas, debido a que el 30 de agosto se celebra Santa Rosa de Lima, de acuerdo a la leyenda, para ese día se esperan lluvias . Este año, además, el SMN aseguró que la tradición se cumplirá con puntualidad.

La zona central del país, provincia de Buenos Aires y Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán el aumento de humedad hacia el fin de semana y el desarrollo de las precipitaciones comenzará el sábado por la tarde. Durante el domingo, las lluvias coparán toda la jornada aunque, por fortuna, no habrá un marcado descenso de las temperaturas: las mínimas estarán entre los 13 y los 15 grados y las máximas rondarán los 20.

Las condiciones atmosféricas favorecen la formación de un evento de ciclogénesis, lo que implicaría tormentas de variada intensidad en provincias del centro, norte y litoral del país. De acuerdo al pronóstico, en la noche del domingo podrían registrarse acumulados de hasta 120 milímetros de lluvia en distritos del centro-oeste bonaerense, mientras los vientos soplarán fuerte, con ráfagas cercanas a los 85 km/h, en la Costa Atlántica.Según precisaron los especialistas, los dos modelos de referencia climática consultados ubican el centro del ciclón con cierta diferencia geográfica. El modelo ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, por su sigla en inglés) ubica el centro del ciclón en la provincia de Córdoba el domingo por la mañana, mientras que el GFS (Sistema Global de Predicción, traducido al Castellano) ubica el centro del ciclón el domingo por la mañana en el norte de la provincia de Buenos Aires. Este escenario resultaría incluso menos favorable para esta región y para la franja costera, incluyendo la ciudad de Bahía Blanca, golpeada por una fuerte inundación el 7 de marzo pasado.