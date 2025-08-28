jueves, agosto 28, 2025
General

Taller de diseño de canteros

A través de la Universidad Popular

En el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Universidad Popular, dependiente de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio, continúa desarrollando sus cursos y talleres gratuitos.

Entre ellos se encuentra el taller de Diseño de Canteros para atraer aves y mariposas, donde los participantes aprenden a transformar sus jardines en refugios naturales llenos de colores y sonidos, fomentando la biodiversidad y creando espacios ideales para aves y mariposas; que despierta una importante participación e interés de los asistentes.

 

 

 

 

 

