- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Universidad Popular, dependiente de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio, continúa desarrollando sus cursos y talleres gratuitos.

Entre ellos se encuentra el taller de Diseño de Canteros para atraer aves y mariposas, donde los participantes aprenden a transformar sus jardines en refugios naturales llenos de colores y sonidos, fomentando la biodiversidad y creando espacios ideales para aves y mariposas; que despierta una importante participación e interés de los asistentes.