Se pueden comprar celulares y televisores más baratos desde Tierra del Fuego y recibirlos a domicilio

La modalidad de venta directa de celulares y televisores desde Tierra del Fuego través del sistema Courier comenzó a estar activa desde este miércoles en dos de las principales empresas fabricantes (Mirgor y Newsan). Este mecanismo permite que consumidores de distintos puntos del país adquieran dispositivos a precios que difieren de los canales de comercialización tradicionales y reciban los productos directamente en sus domicilios.

Tierra del Fuego goza desde hace años de un régimen impositivo y programático especial para la producción electrónica, lo que genera diferencias de costos entre los productos elaborados allí y los que se encuentran en otros mercados internos. Con la habilitación de la venta directa reciente, la provincia funciona como punto de origen para la compra de productos de electrónica producidos en la isla que pueden ser adquiridos de manera individual y despachados por courier autorizado para arribar a los hogares en la mayoría del país.

La operatoria comenzó en jornadas previas e incluye tanto a equipos de telefonía como a pantallas de televisión, monitores y aires acondicionados mediante canales oficiales y en cumplimiento de regulaciones aduaneras. Los interesados pueden ingresar a plataformas designadas, seleccionar el producto y completar el proceso de compra en línea. La entrega se realiza por servicio puerta a puerta, eliminando intermediarios y aprovechando la diferencia de precios conseguida por la producción en la isla.

Las operaciones que ingresan bajo este régimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electrónica importada o comercializada localmente.

El beneficio principal radica en la diferencia de valor respecto del canal tradicional de venta. Hasta el momento, no son muchos los productos y marcas disponibles, ya que sólo arrancaron con el sistema Mirgor, con sus teléfonos Samsung y los televisores Samsung y Qüint; y Newsan, todavía con seis productos (Dos Smart Tv marca Sansei; dos aires acondicionados Whirlpool y un teléfono Noblex). En los próximos días, no sólo aparecerán nuevos ítems en las webs de estos fabricantes, sino que se sumarán nuevas empresas al esquema. La página de Mirgor creada para este sistema es https://couriertdf.com/ y la otra es www.tiendanewsan.com.ar y allí se encuentra una solapa en el margen derecho que se llama “Ventas courier Tierra del Fuego”.