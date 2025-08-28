Se disputa el Torneo Provincial femenino de Newcom en 9 de Julio

- Advertisement -

La Federación Bonaerense de Voley, Secretaría Newcom, ha organizado para el próximo domingo el Torneo Provincial de Newcom femenino + 50 en 9 de Julio, en el CEF N° 101, contando con la participación de equipos de las ciudades de Las Flores, Ramallo, Gral. Rodríguez, Castelli, Carlos Tejedor, Municipalidad de Trenque Lauquen y por 9 de Julio, el equipo del Club Atlético, que es el ganador del anterior Torneo Provincial disputado en Las Flores y también fue campeón del Torneo Nacional, pero mixto, en junio en Santiago del Estero.

La Federación sorteó el programa de partidos, que será el siguiente: a las 9,30 hs Atlético vs Las Flores, a las 10,30 hs (en 2 canchas), Carlos Tejedor vs Trenque Lauquen y Castelli vs Gral. Rodríguez; a las 11,30 hs Atlético vs Ramallo y Trenque Lauquen vs Gral Rodríguez; a las 12,30 hs Castelli vs C. Tejedor y Ramallo vs Las Flores y a las 13,30 hs T Lauquen vs Castelli y C. Tejedor vs Gral. Rodríguez.

Definidas las posiciones de ambas zonas, juegan a las 14,30 hs por el 5° y 6° puesto, los clasificados en el 3° lugar; por el 3° y 4° puesto ambos segundos y por el título, ambos ganadores de zona a las 15,30 hs.

Se realizará en el CEF N° 101 de nuestra ciudad, en calle Juan B. Justo entre La Rioja y Cavallari.