jueves, agosto 28, 2025
16.1 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 28, 2025
16.1 C
Nueve de Julio
Deportes

Se disputa el Torneo Provincial femenino de Newcom en 9 de Julio

Se realizará el próximo domingo, en el CEF N° 101 de nuestra ciudad, en calle Juan B. Justo entre La Rioja y Cavallari.

0
- Advertisement -
La Federación Bonaerense de Voley, Secretaría Newcom, ha organizado para el próximo domingo el Torneo Provincial de Newcom femenino + 50 en 9 de Julio, en el CEF N° 101, contando con la participación de equipos de las ciudades de Las Flores, Ramallo, Gral. Rodríguez, Castelli, Carlos Tejedor, Municipalidad de Trenque Lauquen y por 9 de Julio, el equipo del Club Atlético, que es el ganador del anterior Torneo Provincial disputado en Las Flores y también fue campeón del Torneo Nacional, pero mixto, en junio en Santiago del Estero.
La Federación sorteó el programa de partidos, que será el siguiente: a las 9,30 hs Atlético vs Las Flores, a las 10,30 hs (en 2 canchas), Carlos Tejedor vs Trenque Lauquen y Castelli vs Gral. Rodríguez; a las 11,30 hs Atlético vs Ramallo y Trenque Lauquen vs Gral Rodríguez; a las 12,30 hs Castelli vs C. Tejedor y Ramallo vs Las Flores y a las 13,30 hs T Lauquen vs Castelli y C. Tejedor vs Gral. Rodríguez.
Definidas las posiciones de ambas zonas, juegan a las 14,30 hs por el 5° y 6° puesto, los clasificados en el 3° lugar; por el 3° y 4° puesto ambos segundos y por el título, ambos ganadores de zona a las 15,30 hs.
Se realizará en el CEF N° 101 de nuestra ciudad, en calle Juan B. Justo entre La Rioja y Cavallari.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5963

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR