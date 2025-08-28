jueves, agosto 28, 2025
General

Nuevo taller intensivo en el marco del proyecto “Tejiendo lazos”

El encuentro tendrá lugar mañana, viernes 29, de 9 hs. a 11,30 hs. en el CAPS Moscato. Para inscripciones y más información comunicarse al 610039, de 8 a 11 hs.

0
El proyecto “Tejiendo Lazos”, llevado a cabo por la dirección de Trabajo Social, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, que tiene como objetivo fomentar la capacidad creativa de las participantes, contribuyendo a su desarrollo tanto personal como laboral, dictará un taller intensivo de bordado, figuras con fieltro y craquelado con cáscara de huevo

El encuentro tendrá lugar mañana, viernes 29, de 9 hs. a 11,30 hs. en el CAPS Moscato.

Los cupos son limitados.

Para inscripciones y más información comunicarse al 610039, de 8 a 11 hs.

