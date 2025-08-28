Nuevo curso de manipuladores de alimentos

- Advertisement -

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra abierta la inscripción para el nuevo curso gratuito de manipuladores de alimentos que se dictará entre los 15 y 19 de septiembre, de 08,00 a 10,30 hs., en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”, con asistencia obligatoria; e incluyendo el curso libre de gluten, a dictarse en la última jornada.

La inscripción es gratuita a través de la web municipal, mediante el siguiente link:

https://www.9dejulio.gov.ar/bromatologia-inscripcionCurso.php

Ante cualquier inquietud, se podrá consultar telefónicamente al 610086.