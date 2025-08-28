jueves, agosto 28, 2025
22.2 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 28, 2025
22.2 C
Nueve de Julio
General

Nuevo curso de manipuladores de alimentos

La inscripción es gratuita a través de la web municipal, mediante el siguiente link: https://www.9dejulio.gov.ar/bromatologia-inscripcionCurso.php

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra abierta la inscripción para el nuevo curso gratuito de manipuladores de alimentos que se dictará entre los 15 y 19 de septiembre, de 08,00 a 10,30 hs., en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”, con asistencia obligatoria; e incluyendo el curso libre de gluten, a dictarse en la última jornada.

La inscripción es gratuita a través de la web municipal, mediante el siguiente link:

https://www.9dejulio.gov.ar/bromatologia-inscripcionCurso.php

Ante cualquier inquietud, se podrá consultar telefónicamente al 610086.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5962

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR