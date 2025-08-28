Los feriados trasladables que caigan fin de semana podrán moverse

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Gobierno dispuso este jueves que los feriados trasladables que caigan en días de fin de semana podrán moverse en el calendario, si así lo define la Jefatura de Gabinete.

La decisión se dio a conocer a través del decreto 614/2025, publicada en el Boletín Oficial. Allí se establece que la Ley Nº 27.399, que es la que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio nacional, dejaba en una zona gris a los feriados trasladables que coinciden en días sábado o domingo, ya que no puede interpretarse que dichos feriados deban ser considerados inamovibles.

Por ello, a fin de completar ese vacío legal, el Gobierno determinó que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación.

Pasados ya los feriados de agosto, habrá que esperar para la llegada de un nuevo feriado ya que en septiembre no hay ninguno. El primer feriado que aparece en el horizonte es el 12 de octubre, que cae en domingo.

Se trata de un asueto trasladable, por lo que habrá que esperar la resolución de la Jefatura de Gabinete para ver si lo mueve al lunes siguiente o al viernes anterior, lo que -de suceder- generaría un un nuevo fin de semana largo.