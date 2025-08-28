Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido de Eliminatorias en el país

- Advertisement -

La Pulga reconoció lo que era un secreto a voces: el próximo jueves 4 de septiembre será su último partido oficial como local por Eliminatorias con la selección argentina.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, reconoció el crack de 38 años que enfrentará a Venezuela como capitán de la Albiceleste por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

No obstante, vale destacar que el cotejo contra la Vinotinto no será el último de la Pulga con la camiseta del conjunto nacional por Eliminatorias. En el calendario inmediato aparece el choque del 9 de septiembre ante Ecuador en el Estadio Monumental de Pichincha, por la última jornada del camino al Mundial 2026 que ya tiene a la Albiceleste clasificada.