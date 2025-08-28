Javier Rodríguez en Mercedes: “Mientras Milei desfinancia la ciencia, en la Provincia seguimos invirtiendo en el agro”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La ciudad bonaerense de Mercedes fue escenario de dos importantes actividades impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario, que reflejan una fuerte apuesta por la innovación, el agregado de valor y la diversificación productiva en el interior de la provincia.

Durante la mañana, el ministro Javier Rodríguez encabezó la Jornada Técnica de Innovación en el Cultivo de Batata, llevada a cabo en la Estación Experimental Mercedes, un espacio clave para la investigación y extensión en fruticultura y horticultura. Allí se encuentra una biofábrica de micropropagación vegetal que produce plantas de batata y alcaucil libres de enfermedades, y ya se están desarrollando ensayos para otras especies.

La jornada reunió a productores, técnicos, estudiantes y profesionales, con el objetivo de intercambiar experiencias en biotecnología, manejo de cultivos y desarrollo de nuevas variedades. Se prevé que para la campaña 2025/2026 se entreguen entre 40.000 y 50.000 plantines de batata de alta calidad.

“La batata da grandes oportunidades para el agregado de valor y la generación de empleo. En nuestras chacras experimentales potenciamos la calidad productiva, para generar más y mejores alimentos bonaerenses”, señaló Rodríguez.

El ministro también remarcó el papel central de la ciencia y la tecnología en el desarrollo agroalimentario y lanzó una fuerte crítica al Gobierno nacional:

“Milei destruye la ciencia y la tecnología sin importarle el futuro de la provincia de Buenos Aires ni del país. Sin embargo, en nuestra provincia seguimos invirtiendo en ciencia y tecnología para el agro”.

Durante los últimos años, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense fortaleció el sistema de Chacras Experimentales, inaugurando en 2021 la primera biofábrica en Mercedes, y actualmente está en construcción otra en Miramar. Se trata del Laboratorio de Multiplicación Vegetal (LMV), parte del Programa Provincial de Mejoramiento Genético Vegetal, que permitirá la producción masiva y de calidad de plantas mediante cultivo in vitro.

“Con estas biofábricas logramos llevar a los productores las mejores variedades y garantizar calidad sanitaria. Eso significa más productividad, más desarrollo local y más oportunidades de empleo en cada región”, explicó Rodríguez.

El ministro estuvo acompañado por Emiliano Cucciuffo (Innovación Productiva y Extensión), Mariano Pinedo (Agricultura), autoridades del INTA, de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y representantes locales. Atlin Gollo, responsable de la chacra, destacó la importancia de la articulación con universidades, escuelas agrarias y cooperadoras.

Rodríguez subrayó que las chacras experimentales son unidades estratégicas:

“Ahí donde se articulan conocimientos científicos con técnicos, profesionales y productores, está la clave. Nosotros concebimos las chacras experimentales como una herramienta para pensar el desarrollo agrario, y diría también, el desarrollo agroalimentario que tanto potencial tiene en nuestro país”.

Enoturismo, patrimonio y desarrollo territorial

Por la tarde, Rodríguez visitó la Bodega Nueva Corinema en Altamira, donde se desarrolla un viñedo experimental en el predio de la histórica fábrica de ladrillos Corinema, declarada de interés patrimonial.

“Potenciar el enoturismo puede generar grandes oportunidades para el desarrollo territorial. El crecimiento de los vinos bonaerenses, sumado a la recuperación de sitios patrimoniales, demuestra que la innovación y el arraigo van de la mano”, expresó el ministro.

Finalmente, anticipó que la próxima actividad del MDA será en la Chacra Experimental de Gorina: