Efemérides

Día del archivista

El 28 de agosto de 1821, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro, Bernardino Rivadavia, dispusieron por decreto la creación del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires

El Día del Archivista se celebra en Argentina cada 28 de agosto para conmemorar la creación del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires en 1821. Esta fecha busca reconocer y valorar la labor fundamental de los archivistas en la preservación y organización de documentos históricos y culturales. El 28 de agosto de 1821, el gobernador Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia dispusieron por decreto la creación del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo era reunir, guardar y preservar todos los archivos públicos existentes en la ciudad de Buenos Aires desde su fundación hasta esa fecha.

Los archivistas desempeñan un papel esencial en la conservación de la memoria colectiva, facilitando el acceso a información crucial para la investigación y la comprensión histórica. Su trabajo es crucial para mantener la información histórica y documental disponible en buen estado en diversas instituciones y organizaciones. En este día, se busca promover la conciencia sobre la importancia de proteger y preservar los archivos históricos y culturales. Se destaca la labor de quienes resguardan el patrimonio y la historia de las instituciones, garantizando el acceso democrático y federal a los documentos que hacen a la historia, la memoria y los derechos del pueblo argentino.

