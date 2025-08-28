jueves, agosto 28, 2025
jueves, agosto 28, 2025
Día de la ancianidad: Respeto y dignidad para las personas mayores

Los diez Derechos de la Ancianidad proclamados eran: asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto.

El Día de la Ancianidad se celebra en Argentina cada 28 de agosto para conmemorar la declaración de los derechos de las personas mayores impulsada por Eva Perón en 1948. Esta fecha busca promover el respeto, la inclusión y la solidaridad hacia los adultos mayores, garantizando sus derechos y bienestar. Eva Perón presentó los “Derechos de la Ancianidad” en la Cámara de Diputados de la Nación en 1948, enfatizando la importancia de incluir en la Reforma Constitucional aquellas garantías que velen por el cuidado y respeto de las personas mayores. Estos derechos fueron incluidos en la Constitución de 1949 y destacan la necesidad de brindar a las personas mayores una vida digna.

Entre los derechos que se buscan proteger se encuentran el derecho a la asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física y moral, esparcimiento, trabajo, expansión y respeto. Estos derechos apuntan a garantizar que las personas mayores puedan vivir con dignidad y recibir el trato respetuoso y considerado que merecen. En este día, se busca promover la conciencia sobre la importancia de proteger y respetar los derechos de las personas mayores, y se destaca la necesidad de trabajar juntos para asegurar que puedan disfrutar de una vida plena y digna.

