Anticipan lluvias y tormentas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico informó que este jueves no se esperan fenómenos en la región, aunque el viernes podrían registrarse chaparrones aislados y débiles en el sur de la provincia, principalmente en el sudoeste.

Entre el sábado y el lunes, la formación de un sistema de baja presión favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas sobre gran parte del territorio bonaerense. Las precipitaciones podrían ser abundantes, en particular sobre la franja norte y oeste de la provincia, y no se descarta la presencia de vientos fuertes en algunos sectores.

De todos modos, las autoridades remarcaron que todavía existe incertidumbre respecto a la localización, intensidad y evolución de los fenómenos previstos, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los reportes oficiales.