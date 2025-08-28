jueves, agosto 28, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 28, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
Clima

Anticipan lluvias y tormentas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires durante el fin de semana

Un sistema de baja presión podría provocar acumulados significativos de agua y vientos intensos entre el sábado y el lunes, especialmente en el norte y oeste bonaerense

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Servicio Meteorológico informó que este jueves no se esperan fenómenos en la región, aunque el viernes podrían registrarse chaparrones aislados y débiles en el sur de la provincia, principalmente en el sudoeste.

Entre el sábado y el lunes, la formación de un sistema de baja presión favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas sobre gran parte del territorio bonaerense. Las precipitaciones podrían ser abundantes, en particular sobre la franja norte y oeste de la provincia, y no se descarta la presencia de vientos fuertes en algunos sectores.

De todos modos, las autoridades remarcaron que todavía existe incertidumbre respecto a la localización, intensidad y evolución de los fenómenos previstos, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5962

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR