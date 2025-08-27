Seis listas competirán en el distrito de Nueve de Julio el 7 de septiembre

- Advertisement -

El domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas provinciales 2025 en la provincia de Buenos Aires. En el distrito de 9 de Julio, donde hay 43.624 electores empadronados, se elegirán 9 concejales titulares para renovar parcialmente el Honorable Concejo Deliberante y 3 consejeros escolares titulares.

Se presentarán seis listas oficializadas, que competirán en el distrito con propuestas de los diferentes espacios políticos.

Listas oficializadas en Nueve de Julio

1. Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Concejales titulares:

Juan Alcoleas Adriana Mónica Aguilera Ramiro Gustavo Ongaro María Laura Garrido Eduardo Martín Rossi Micaela Deaiana Bustos Eduardo Juan Manuel Branchini Borrasca María Belén Navarro Julián Joaquín Alcalde

Concejales suplentes: María del Carmen Ragoy, Guillermo Fabián Rojo, Valeria de Lourdes Callegaro Villarreal, Alfredo Raúl Ormaechea, Andrea Beatriz Maccagnani, Gabriel Aníbal Carballo.

Consejeros escolares titulares: Joaquín Coliqueo, Sasha Sofía Ortiz, Danilo Chiesa.

Consejeros escolares suplentes: Martina Concas, Federico Defunchio, María de los Ángeles Anca, Ramiro Martínez, Ana María Gargano, Juan Pablo Cornicello.

2. Alianza Fuerza Patria

Concejales titulares:

Male Defunchio Héctor Rubén Bianchi Nancy Beatriz Grizutti Augusto Ippoliti Silvia Andrea Iraola Gustavo Marcelo Arauz Gema De Miguel Claudio Osvaldo Lovisolo Daniela Marina Rivas

Concejales suplentes: Kevin Alejandro Ríos, Miriam Lilian Lotumolo, Franco Jesús Oses, Liliana Noemí Antinuchi, Marcelo Rubén Álvarez, Stella Maris Di Benedetto.

Consejeros escolares titulares: Enzo Darío Zega, Aldana Lorena Salamone, Mauro Antonio Buffano.

Consejeros escolares suplentes: María de los Ángeles Rosales, Roberto Pablo Aon, María Antonella Scodellaro.

3. Alianza La Libertad Avanza

Concejales titulares:

Héctor Guillermo Carta Vanesa Silvana Paladino Pablo Alberto Giacomino María Silvia Calcagno Gonzalo Crespo Mara Romina Fernández Pablo Roberto Rusconi Carolina Isabel Etcheverry Carlos Alberto Alvarez Carisio

Concejales suplentes: Agustina María Fusetti Ríos, Maximiliano Ezequiel Martín, Anabella María Femenías, Marcelo Javier Lacarra, Brisa Umbides, Claudio Fabián Núñez.

Consejeros escolares titulares: Norma Graciela Prait, Diego Enrique Van Bergen, Erika Cossu.

Consejeros escolares suplentes: Martín Alejandro Kreick, Carina Renée Herrera, Nicolás Nahuel Chiappero.

4. Alianza Nuevos Aires

Concejales titulares:

Ignacio Abel “Nacho” Palacios Marcela del Carmen Regalia Federico Pirotta Romina Natalia López

5. Alianza Somos Buenos Aires

Concejales titulares:

Pablo Sebastián Bonfiglio Virginia Cellotto Juan José Belloni Marcela Beatriz Vitale Manuel Font María de los Ángeles Ciani Federico Agustín Aranda Salto Romina Verónica Carballo Marcelo Ariel Delgado

Concejales suplentes: María Daniela Caresano, Francisco Ibañez, María de los Ángeles Garmendia, Emmanuel Gustavo Bandera, Sofía Terpolile Buonano, Osvaldo Horacio Ciancia.

Consejeros escolares titulares: Rosalía Noemí Benítez, Guillermo Erbes, María Eugenia Martín.

Consejeros escolares suplentes: Carlos Tomás Guiotto, Brenda Schmidt, Alfredo Guillermo Uri.

6. Partido Valores Republicanos

Concejales titulares:

Rosana Silvina Asensio Marcelo Roberto La Rotonda Rocío Gabriela Tuñón Raúl Ezequiel Maldonado Claudia Nélida De Cesare Gian Franco Stadelman María Alejandra Braco Marcelo José Basile Alejandra Inés Giussani

Concejales suplentes: José Luis Gri, Mariela Roxana Avalos, Oscar Marinelli, Silvia Violeta Aranda, Eduardo Oscar Legnoverde, Rocío Emilia Palacios.

Consejeros escolares titulares: Luis A. González, María Belén Asensio, Agustín Legnoverde.

Consejeros escolares suplentes: Ana Paula Re, Tiago Videla, Viviana Beatriz Potetti.

Contexto electoral

🔹 En toda la provincia de Buenos Aires se renovarán 23 senadores titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados titulares y 28 suplentes.

🔹 En Nueve de Julio, se eligen 9 concejales y 3 consejeros escolares titulares.

🔹 Están habilitados para votar 43.624 vecinos del distrito, distribuidos en 134 mesas que funcionarán en escuelas de la ciudad cabecera y de las localidades del partido.

📍 El padrón puede consultarse online en el sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense:

👉 Consultar dónde voto

Calendario electoral

🗳️ Elecciones provinciales : domingo 7 de septiembre de 2025 .

🗳️ Elecciones legislativas nacionales: domingo 26 de octubre de 2025.

Los jóvenes de 16 y 17 años que hayan renovado el DNI a los 14 ya figuran en el padrón y podrán emitir su voto de manera optativa.

Escuelas habilitadas como locales de votación