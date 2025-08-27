Seis listas competirán en el distrito de Nueve de Julio el 7 de septiembre

El domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas provinciales 2025 en la provincia de Buenos Aires. En el distrito de 9 de Julio, donde hay 43.624 electores empadronados, se elegirán 9 concejales titulares para renovar parcialmente el Honorable Concejo Deliberante y 3 consejeros escolares titulares.
Se presentarán seis listas oficializadas, que competirán en el distrito con propuestas de los diferentes espacios políticos.
Listas oficializadas en Nueve de Julio
1. Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
Concejales titulares:
Juan Alcoleas
Adriana Mónica Aguilera
Ramiro Gustavo Ongaro
María Laura Garrido
Eduardo Martín Rossi
Micaela Deaiana Bustos
Eduardo Juan Manuel Branchini Borrasca
María Belén Navarro
Julián Joaquín Alcalde
Concejales suplentes: María del Carmen Ragoy, Guillermo Fabián Rojo, Valeria de Lourdes Callegaro Villarreal, Alfredo Raúl Ormaechea, Andrea Beatriz Maccagnani, Gabriel Aníbal Carballo.
Consejeros escolares titulares: Joaquín Coliqueo, Sasha Sofía Ortiz, Danilo Chiesa.
Consejeros escolares suplentes: Martina Concas, Federico Defunchio, María de los Ángeles Anca, Ramiro Martínez, Ana María Gargano, Juan Pablo Cornicello.
2. Alianza Fuerza Patria
Concejales titulares:
Male Defunchio
Héctor Rubén Bianchi
Nancy Beatriz Grizutti
Augusto Ippoliti
Silvia Andrea Iraola
Gustavo Marcelo Arauz
Gema De Miguel
Claudio Osvaldo Lovisolo
Daniela Marina Rivas
Concejales suplentes: Kevin Alejandro Ríos, Miriam Lilian Lotumolo, Franco Jesús Oses, Liliana Noemí Antinuchi, Marcelo Rubén Álvarez, Stella Maris Di Benedetto.
Consejeros escolares titulares: Enzo Darío Zega, Aldana Lorena Salamone, Mauro Antonio Buffano.
Consejeros escolares suplentes: María de los Ángeles Rosales, Roberto Pablo Aon, María Antonella Scodellaro.
3. Alianza La Libertad Avanza
Concejales titulares:
Héctor Guillermo Carta
Vanesa Silvana Paladino
Pablo Alberto Giacomino
María Silvia Calcagno
Gonzalo Crespo
Mara Romina Fernández
Pablo Roberto Rusconi
Carolina Isabel Etcheverry
Carlos Alberto Alvarez Carisio
Concejales suplentes: Agustina María Fusetti Ríos, Maximiliano Ezequiel Martín, Anabella María Femenías, Marcelo Javier Lacarra, Brisa Umbides, Claudio Fabián Núñez.
Consejeros escolares titulares: Norma Graciela Prait, Diego Enrique Van Bergen, Erika Cossu.
Consejeros escolares suplentes: Martín Alejandro Kreick, Carina Renée Herrera, Nicolás Nahuel Chiappero.
4. Alianza Nuevos Aires
Concejales titulares:
Ignacio Abel “Nacho” Palacios
Marcela del Carmen Regalia
Federico Pirotta
Romina Natalia López
5. Alianza Somos Buenos Aires
Concejales titulares:
Pablo Sebastián Bonfiglio
Virginia Cellotto
Juan José Belloni
Marcela Beatriz Vitale
Manuel Font
María de los Ángeles Ciani
Federico Agustín Aranda Salto
Romina Verónica Carballo
Marcelo Ariel Delgado
Concejales suplentes: María Daniela Caresano, Francisco Ibañez, María de los Ángeles Garmendia, Emmanuel Gustavo Bandera, Sofía Terpolile Buonano, Osvaldo Horacio Ciancia.
Consejeros escolares titulares: Rosalía Noemí Benítez, Guillermo Erbes, María Eugenia Martín.
Consejeros escolares suplentes: Carlos Tomás Guiotto, Brenda Schmidt, Alfredo Guillermo Uri.
6. Partido Valores Republicanos
Concejales titulares:
Rosana Silvina Asensio
Marcelo Roberto La Rotonda
Rocío Gabriela Tuñón
Raúl Ezequiel Maldonado
Claudia Nélida De Cesare
Gian Franco Stadelman
María Alejandra Braco
Marcelo José Basile
Alejandra Inés Giussani
Concejales suplentes: José Luis Gri, Mariela Roxana Avalos, Oscar Marinelli, Silvia Violeta Aranda, Eduardo Oscar Legnoverde, Rocío Emilia Palacios.
Consejeros escolares titulares: Luis A. González, María Belén Asensio, Agustín Legnoverde.
Consejeros escolares suplentes: Ana Paula Re, Tiago Videla, Viviana Beatriz Potetti.
Contexto electoral
🔹 En toda la provincia de Buenos Aires se renovarán 23 senadores titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados titulares y 28 suplentes.
🔹 En Nueve de Julio, se eligen 9 concejales y 3 consejeros escolares titulares.
🔹 Están habilitados para votar 43.624 vecinos del distrito, distribuidos en 134 mesas que funcionarán en escuelas de la ciudad cabecera y de las localidades del partido.
📍 El padrón puede consultarse online en el sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense:
👉 Consultar dónde voto
Calendario electoral
🗳️ Elecciones provinciales: domingo 7 de septiembre de 2025.
🗳️ Elecciones legislativas nacionales: domingo 26 de octubre de 2025.
Los jóvenes de 16 y 17 años que hayan renovado el DNI a los 14 ya figuran en el padrón y podrán emitir su voto de manera optativa.
Escuelas habilitadas como locales de votación
Escuela EP N° 24 – Eva Perón 2121 (mesas 1 a 6)
Escuela EP N° 4 / ES N° 12 – Salta 1846 (mesas 7 a 14)
Escuela EP N° 5 – Freire 1214 (mesas 15 a 18)
Colegio Jesús Sacramentado – 25 de Mayo 1021 (mesas 19 a 25)
Escuela EP N° 1 / ES N° 13 – Hipólito Yrigoyen 951 (mesas 26 a 32)
I.S.E.T.A. – Hipólito Yrigoyen 931 (mesas 33 a 40)
Instituto San Agustín (EP/ES) – Salta 679 (mesas 41 a 45)
Escuela EST N° 2 – Tomás Cosentino 582 (mesas 46 a 53)
Jardín de Infantes N° 909 – Av. Cosentino 589 (mesas 54 a 57)
Escuela EP N° 2 – Avellaneda 422 (mesas 58 a 62)
Escuela EP N° 3 – Avda. Vedia 454 (mesas 63 a 72)
Escuela Normal Superior – Cardenal Pironio 1528 (mesas 73 a 80)
Escuela EP N° 52 – Julio A. Roca 582 (mesas 81 a 86)
Escuela de Educación Especial N° 501 – Urquiza 1342 (mesas 87 a 90)
Escuela EST N° 1 – General Paz 1111 (mesas 91 a 96)
Escuela EP N° 30 – Almirante Brown 1095 (mesa 97 y otra mesa 114 desde El Tejar)
Escuela EP N° 10 – Dennehy (mesa 103; ubicada en Dennehy)
Escuela EP N° 7 / ES N° 9 – Pellegrini 511 (mesas 104 a 106; en Patricios)
Escuela EP N° 12 / ES N° 5 – Sarmiento y Estrada (mesas 107 a 109; en French)
Escuela EP N° 18 / ES N° 2 – Maestro García y 5 de Mayo (mesas 110 a 111; en La Niña)
Escuela EP N° 17 / ES N° 1 – Martín Fierro 98 (mesas 112 a 113; en Naón)
También funcionan mesas en El Tejar, Facundo Quiroga, Fauzón, Norumbega, El Provincial, Dudignac, Morea, Santos Unzue, 12 de Octubre, La Niña, Dennehy, Patricios, Carlos María Naón, todas localidades del partido. Entre estas, se destaca que la mesa 114 ubicada en El Tejar vota en la Escuela EP N° 30 de Almirante Brown 1095 de la ciudad cabecera.