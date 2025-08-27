Robo y allanamientos: un detenido y secuestro de ciclomotores

- Advertisement -

La Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio informó que en la vía pública fue aprehendido Enzo Nahuel Belossi, quien instantes antes había sustraído elementos de peluquería de un local ubicado en calles La Rioja e Irigoyen. Según detallaron, posteriormente el sujeto ingresó mediante escalamiento a una vivienda particular, de donde se llevó perfumes, platería y otros objetos.

La rápida intervención policial permitió no solo su detención en flagrancia, sino también el secuestro de la totalidad de los elementos robados tanto en el comercio como en la vivienda. El aprehendido quedó alojado en la Subestación de Policía Comunal de Dudignac, a disposición de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes.

En otro operativo, personal de la Policía Comunal, la sub-DDI Bragado, inspectores de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal realizaron múltiples allanamientos en la ciudad. Como resultado, se secuestraron tres ciclomotores que se encontraban involucrados en maniobras peligrosas y contaminación acústica, ya que poseían caños de escape adulterados. Los rodados fueron trasladados al Depósito Judicial y quedaron a disposición del Juzgado de Paz local.