Javier Rodríguez visitó 25 de Mayo y Tapalqué y reafirmó el acompañamiento al sector productivo

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense recorrió un frigorífico y una cooperativa apícola, supervisó obras en caminos rurales afectados por inundaciones y destacó la importancia de sostener la producción y el empleo en el interior de la provincia.

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, llevó adelante este miércoles una intensa agenda de trabajo en los municipios de 25 de Mayo y Tapalqué, con el objetivo de respaldar a trabajadores y empresarios de la industria cárnica y apícola.

En 25 de Mayo, visitó Frigomayo25, la segunda empresa más grande del distrito, que emplea a unas 150 familias. Allí participó de la inauguración de una nueva sala de desposte equipada con tecnología de última generación que permitirá mejorar los procesos de faena, envasado y comercialización. Con esta ampliación, el frigorífico sumará 30 empleos directos y más puestos indirectos vinculados a la logística.

“Estas reformas van a permitir que este frigorífico, que antes entregaba medias reses, ahora pueda trozar, fraccionar y vender en cajas productos envasados. Es un paso clave para el agregado de valor y la generación de empleo en la región”, afirmó Rodríguez.

El ministro recordó que la Provincia acompañó desde el inicio con asesoramiento técnico y sanitario para lograr la habilitación, lo que le abrió al frigorífico la posibilidad de comercializar en todo el territorio bonaerense.

Rodríguez también subrayó la relevancia de la inversión en el actual contexto: “Es un compromiso enorme apostar por la producción y el trabajo en momentos en que la inversión se retrae por las políticas macroeconómicas del gobierno de Milei. Este tipo de proyectos generan arraigo y mejores condiciones de vida en el interior”.

Más tarde, en Tapalqué, junto al intendente Gustavo Cocconi, recorrió las obras de reparación en el camino rural que conecta con Velloso, dañado por las inundaciones recientes. En el marco del plan provincial de inversión, el Ministerio aportó fondos que la comuna destinará a la compra de una motoniveladora para mejorar la red vial.

Finalmente, Rodríguez visitó la Cooperativa de Trabajo Apícola TPQ Ltda., la número 131 incorporada al programa de Cooperativas Agropecuarias. Integrada por 8 asociados que administran unas 3.000 colmenas, la entidad logró su primera cosecha en la temporada 2024-2025. Allí, el ministro recorrió la sala de extracción de miel y dialogó con los cooperativistas sobre la producción y la comercialización.