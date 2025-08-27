El Concejo Deliberante sesionará este jueves con un acotado temario

- Advertisement -

Este 28 de agosto, a las 19 horas, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio llevará adelante una nueva sesión ordinaria en la que se tratarán proyectos de los distintos bloques y del Departamento Ejecutivo, vinculados a pedidos de informes, seguridad, condonaciones de deudas, obras de infraestructura y emergencias agropecuarias.

En el orden del día figuran iniciativas de Juntos UCR, entre ellas un pedido de informes sobre la situación de la Casa de Abrigo, comunicaciones sobre medidas preventivas de tránsito y mantenimiento de accesos, además de proyectos sobre seguridad en Patricios y el Polideportivo de Ciudad Nueva.

Por su parte, Unión por la Patria impulsa una resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que homologue con urgencia la emergencia y/o desastre agropecuario decretado por el Gobierno Nacional.

En tanto, el Departamento Ejecutivo elevó proyectos de ordenanza sobre modificaciones normativas, condonaciones de deuda de Tasa de Residuos, habilitación de un salón de eventos y escrituraciones en el marco de programas habitacionales.

También se abordará un proyecto de La Libertad Avanza, que propone mejoras de alumbrado sobre la Ruta Nacional N.º 5 y el acceso a French.

La sesión se desarrollará en el recinto legislativo con la participación de todos los bloques, en un temario amplio que refleja demandas sociales, productivas y de infraestructura del distrito.

Asuntos Entrados