El Concejo Deliberante sesionará este jueves con un acotado temario

Este 28 de agosto, a las 19 horas, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio llevará adelante una nueva sesión ordinaria en la que se tratarán proyectos de los distintos bloques y del Departamento Ejecutivo, vinculados a pedidos de informes, seguridad, condonaciones de deudas, obras de infraestructura y emergencias agropecuarias.
En el orden del día figuran iniciativas de Juntos UCR, entre ellas un pedido de informes sobre la situación de la Casa de Abrigo, comunicaciones sobre medidas preventivas de tránsito y mantenimiento de accesos, además de proyectos sobre seguridad en Patricios y el Polideportivo de Ciudad Nueva.
Por su parte, Unión por la Patria impulsa una resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que homologue con urgencia la emergencia y/o desastre agropecuario decretado por el Gobierno Nacional.
En tanto, el Departamento Ejecutivo elevó proyectos de ordenanza sobre modificaciones normativas, condonaciones de deuda de Tasa de Residuos, habilitación de un salón de eventos y escrituraciones en el marco de programas habitacionales.
También se abordará un proyecto de La Libertad Avanza, que propone mejoras de alumbrado sobre la Ruta Nacional N.º 5 y el acceso a French.
La sesión se desarrollará en el recinto legislativo con la participación de todos los bloques, en un temario amplio que refleja demandas sociales, productivas y de infraestructura del distrito.
Asuntos Entrados
Documentación 387-2025 – Juntos UCR: Proyecto de Pedido de Informes. Situación de la Casa de Abrigo. (Expte. 192/25).
Documentación 388-2025 – Juntos UCR: Proyecto de Comunicación. Moderadores de velocidad, medidas preventivas. (Expte. 193/25).
Documentación 398-2025 – Unión por la Patria: Proyecto de Resolución. Solicitud al Poder Ejecutivo Nacional para que homologue de manera urgente la emergencia y/o desastre agropecuario decretado por el Gobierno Nacional. (Expte. 194/25).
Documentación 399-2025 – Juntos UCR: Proyecto de Comunicación. Medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la localidad de Patricios. (Expte. 195/25).
Documentación 400-2025 – Juntos UCR: Proyecto de Pedido de Informes. Donaciones de sueldo de la Intendente Municipal. (Expte. 196/25).
Documentación 402-2025 – Juntos UCR: Proyecto de Comunicación. Polideportivo de Ciudad Nueva. (Expte. 197/25).
Orden del Día
Documentación 246-2025 – La Libertad Avanza: Proyecto de Comunicación. Alumbrado en Ruta N.º 5 y acceso a French. (Se aprueba Comunicación, Comisión de V. y O.P.) – Expte. 131/25.
Documentación 358-2025 – Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza. Modificación del Artículo 1.º de la Ordenanza N.º 4315/2004. (Se aprueba Ordenanza con modificaciones, Comisión de P. y H. por minoría; L. y R.) – Expte. 181/25.
Documentación 365-2025 – Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza. Condonación de deuda T.R.S.U. (Se aprueba Ordenanza, Comisión P. y H.) – Expte. 182/25.
Documentación 366-2025 – Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza. Condonación de deuda T.R.S.U. (Se aprueba Ordenanza, Comisión P. y H.) – Expte. 183/25.
Documentación 368-2025 – Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza. Localización y habilitación de salón de eventos. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V. y O.P.; L. y R.) – Expte. 184/25.
Documentación 371-2025 – Juntos UCR: Proyecto de Comunicación. Mantenimiento del acceso al Provincial. (Se aprueba en Comisión con modificaciones, Pedido de Informes, Comisión V. y O.P.) – Expte. 186/25.
Documentación 374-2025 – Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. – Autoriza a escriturar. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V. y O.P.; L. y R.) – Expte. 189/25.
De esta manera, la sesión del jueves contará con un tratamiento variado de temas que van desde obras y servicios públicos, seguridad vial y urbana, regularización de deudas municipales y habilitaciones comerciales, hasta cuestiones productivas vinculadas al agro