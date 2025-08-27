miércoles, agosto 27, 2025
Efemérides

Día del trabajador y la trabajadora de estaciones de servicio

El 27 de agosto se reconoce como el día del trabajador de estaciones de servicio y GNC de la República Argentina. La fecha se conmemora por la creación de la Federación Nacional de Estaciones de Servicio.

El 27 de agosto se celebra en Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora de Estaciones de Servicio, una fecha que busca reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan en este sector. Los trabajadores de estaciones de servicio desempeñan un papel fundamental en la economía y la sociedad, ya que son los encargados de abastecer de combustible a los vehículos y proporcionar servicios relacionados con la atención al cliente. Su trabajo es esencial para el funcionamiento del transporte y la logística en el país, y requiere habilidades como la atención al cliente, la capacidad para trabajar bajo presión y la responsabilidad en la manipulación de productos peligrosos. Los trabajadores de estaciones de servicio también deben estar capacitados para manejar situaciones de emergencia y proporcionar asistencia a los clientes en caso de necesidad.

En esta fecha, se busca destacar la importancia de los trabajadores de estaciones de servicio y promover mejores condiciones laborales y de trabajo para ellos. También se busca reconocer su contribución a la economía y la sociedad argentina, y agradecer su dedicación y esfuerzo diario para garantizar el funcionamiento eficiente de las estaciones de servicio.

 

