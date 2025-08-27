Ajuste del 6,8% en la factura de gas

El Gobierno nacional volvió a aumentar el cargo en la factura de gas para financiar el régimen de zona fría, suba que se verá trasladada a los costos que pagan los usuarios residenciales y las empresas por este servicio.
El Fondo Fiduciario se creó en 2002 mediante la ley 25.565 y sus posteriores cambios con el objetivo de subsidiar el consumo residencial de gas en zonas frías. Su financiamiento proviene de este recargo sobre el precio del gas en el PIST, que las empresas distribuidoras y comercializadoras trasladan a los usuarios en la facturación mensual.