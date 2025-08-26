martes, agosto 26, 2025
11.1 C
Nueve de Julio
martes, agosto 26, 2025
11.1 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día Nacional del vacunador y la vacunadora

En homenaje al nacimiento de Albert Sabin, el 26 de agosto de 1906, en Argentina celebramos hoy el día del vacunador y la vacunadora.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 26 de agosto, se celebra en Argentina el día nacional del vacunador y la vacunadora en homenaje al nacimiento del doctor Albert Sabin, creador de la vacuna oral contra la poliomielitis. Esta fecha se instauró en el país para reconocer la tarea, el esfuerzo y el compromiso del personal sanitario que busca inmunizar para prevenir enfermedades.

La vacunación es una de las principales medidas para evitar enfermedades prevenibles y es fundamental mantener completos los esquemas de vacunación durante todas las etapas de la vida para proteger no solo a la persona, sino también a la comunidad. Los vacunadores desempeñan un papel crucial en la comunidad, ya que no solo administran vacunas, sino que también se encargan de la conservación y distribución de las mismas. En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación es muy completo y consta de quince vacunas que protegen contra diversas enfermedades. Los vacunadores trabajan en articulación con el sistema educativo y de salud para garantizar que la población esté vacunada y sana. Su trabajo requiere una gran autonomía y profesionalismo, y es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5960

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR