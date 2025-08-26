- Advertisement -

Hoy, 26 de agosto, se celebra en Argentina el día nacional del vacunador y la vacunadora en homenaje al nacimiento del doctor Albert Sabin, creador de la vacuna oral contra la poliomielitis. Esta fecha se instauró en el país para reconocer la tarea, el esfuerzo y el compromiso del personal sanitario que busca inmunizar para prevenir enfermedades.

La vacunación es una de las principales medidas para evitar enfermedades prevenibles y es fundamental mantener completos los esquemas de vacunación durante todas las etapas de la vida para proteger no solo a la persona, sino también a la comunidad. Los vacunadores desempeñan un papel crucial en la comunidad, ya que no solo administran vacunas, sino que también se encargan de la conservación y distribución de las mismas. En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación es muy completo y consta de quince vacunas que protegen contra diversas enfermedades. Los vacunadores trabajan en articulación con el sistema educativo y de salud para garantizar que la población esté vacunada y sana. Su trabajo requiere una gran autonomía y profesionalismo, y es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.