Día Nacional de la solidaridad: Un llamado a la acción

En Argentina, el 26 de agosto se celebra el Día Nacional de la Solidaridad, una fecha establecida en 1998 para promover la responsabilidad social y la participación ciudadana. Esta conmemoración coincide con el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a ayudar a personas necesitadas y vulnerables en la India.

La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de solidaridad y empatía, y su legado inspira a reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás. En este día, se busca fomentar la solidaridad y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.