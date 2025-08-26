martes, agosto 26, 2025
11.1 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día Nacional de la solidaridad: Un llamado a la acción

Se celebra en la Argentina el día de la solidaridad en la fecha en la que nació Santa Teresa de Calcuta para promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana.

0
En Argentina, el 26 de agosto se celebra el Día Nacional de la Solidaridad, una fecha establecida en 1998 para promover la responsabilidad social y la participación ciudadana. Esta conmemoración coincide con el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a ayudar a personas necesitadas y vulnerables en la India.

La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de solidaridad y empatía, y su legado inspira a reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás. En este día, se busca fomentar la solidaridad y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

 

