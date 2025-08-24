Tras un domingo ventoso y frío, se viene una semana con sol y temperaturas más agradables

- Advertisement -

Este domingo, se vive un marcado descenso térmico combinado con vientos intensos, especialmente en la Patagonia y el centro del país. Las ráfagas, que superaron los 100 km/h en varias provincias del sur, se mantendrán durante todo el domingo, impulsadas por el ingreso de una masa de aire frío. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta amarilla por vientos fuertes en varias regiones del país.

En provincias como Chubut, Río Negro y Santa Cruz, las ráfagas del sector oeste alcanzaron entre 80 y 100 km/h, generando condiciones adversas, principalmente en áreas abiertas y de cordillera. Mientras tanto, en el centro del país, incluyendo Neuquén, La Pampa y el sur bonaerense, también se reportaron vientos intensos de hasta 100 km/h, acompañados de heladas matinales que reforzaron el carácter invernal del fin de semana.

Un respiro: llega el viento norte y suben las temperaturas

Desde este lunes 25 de agosto, se espera un cambio de circulación que traerá consigo condiciones más estables y agradables. El viento rotará al sector norte, disminuyendo su intensidad y favoreciendo un ascenso progresivo de las temperaturas, tanto en el centro como en el norte argentino.

Este nuevo escenario climático estará caracterizado por cielos mayormente despejados, escasa humedad y ambiente soleado. Las mínimas seguirán siendo frescas durante las primeras jornadas, pero las máximas irán trepando hacia valores más típicos de la primavera.

El tiempo en Nueve de Julio: semana con sol y máximas superiores a los 20°C

En la ciudad bonaerense de Nueve de Julio, se prevé una semana estable y mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre. El domingo será el día más ventoso, con ráfagas del noroeste de hasta 50 km/h. Luego, el viento irá cediendo y las temperaturas comenzarán a subir de forma gradual.

Pronóstico día por día para Nueve de Julio:

Domingo 24: Mínima 6° / Máxima 18° — Jornada ventosa, ráfagas del NO entre 42 y 50 km/h. Cielo despejado.

Lunes 25: Mínima 9°/ Máxima 20° — Viento leve del norte. Cielo mayormente soleado.

Martes 26: Mínima 9° / Máxima 20° — Cielo despejado. Ambiente templado.

Miércoles 27: Mínima 10° / Máxima 20° — Sin cambios significativos.

Jueves 28: Mínima 11° / Máxima 19° — Cielo despejado. Ambiente estable.

Viernes 29: Mínima 12° / Máxima 22°C — Día más cálido de la semana. Sol pleno.

Sábado 30: Mínima 14°C / Máxima 17° — Leve descenso térmico. Jornada soleada.

Tras un domingo con viento y frío, la última semana de agosto se presenta con una mejora significativa en las condiciones del tiempo. El viento norte será clave para un ascenso térmico que anticipa el paulatino regreso del clima primaveral en el centro del país.