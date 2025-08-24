Destrozan juegos infantiles en el Parque San Martín: identifican a los responsables

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante este fin de semana, personal policial de la seccional local desarrolló diversas intervenciones en el marco de operativos de control y prevención, que incluyeron desde hechos vandálicos hasta infracciones a la ley de tránsito.

Uno de los hechos más relevantes fue el producido en el sector de juegos del Parque General San Martín, donde se detectaron actos vandálicos que generaron importantes daños. Tras tareas investigativas y el análisis de material fílmico, efectivos lograron identificar a dos menores de edad, con domicilio en la ciudad, como los autores del hecho. La causa se encuentra bajo intervención del Departamento Judicial Mercedes.

En otro episodio, ocurrido en una vivienda ubicada en calle Mistral al 1500, un hombre identificado como Gustavo Barri fue aprehendido por encontrarse en estado de ebriedad y provocar desórdenes, en infracción a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031. El sujeto fue alojado en la seccional policial a disposición del Juzgado de Paz local.

Asimismo, un hombre mayor de edad fue detenido en la vía pública tras intentar evadir un control policial a bordo de un ciclomotor sin documentación. El individuo fue aprehendido por resistencia a la autoridad y desobediencia, y se procedió al secuestro del vehículo, que fue derivado al depósito judicial. También intervino el Departamento Judicial Mercedes.

Finalmente, en el marco de una serie de operativos de tránsito realizados en conjunto con Policía Rural, Policía Vial, personal de Tránsito y Guardia Urbana Municipal, se labraron numerosas infracciones. Como resultado, se procedió al secuestro de once motocicletas —por falta de documentación y uso de escapes adulterados— y de un automotor por similares irregularidades. Todos los vehículos fueron trasladados al depósito judicial, y las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Las autoridades reiteran la importancia de respetar las normativas legales y de convivencia urbana para preservar el orden y la tranquilidad de la comunidad.