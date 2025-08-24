Atlético impuso su jerarquía con tres triunfos y una igualdad frente a Huracán

- Advertisement -

Con un excelente rendimiento colectivo e individual, los equipos de hockey del Club Atlético se midieron con sus pares de Huracán de Carlos Casares por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia. El saldo dejó tres victorias y un empate, consolidando un comienzo sólido en el certamen.

El cruce más reñido se dio en la categoría Sub 14, donde el antecedente inmediato del Torneo Apertura —con Atlético campeón y Huracán subcampeón— anticipaba un duelo parejo. Atlético abrió el marcador a los 22 minutos con gol de Maite Avendaño, pero sobre el final, Huracán logró el empate a través de un penal, dejando un 1-1 que reflejó la intensidad del partido.

En las divisiones formativas restantes, Atlético enfrentaba a rivales que venían de conseguir amplias goleadas en la jornada anterior (4-0 y 6-0). Sin embargo, el local supo neutralizar esa amenaza con inteligencia táctica. En Sub 19, el equipo se mostró ordenado defensivamente y se impuso por 1 a 0 con tanto de Lucía Más a los 20 minutos.

Por su parte, la categoría Sub 16 fue ampliamente superior y ganó con contundencia por 4 a 1. Los goles fueron obra de Leonela Domínguez, Indiana Abeleiras, Inés Ibarra y nuevamente Lucía Más, quien tuvo una jornada destacada.

La jornada se cerró con el partido de la Primera División, donde Huracán presenta un equipo aún en formación, superado claramente por sus rivales en cada fecha. Atlético no fue la excepción y, mostrando contundencia ofensiva, goleó por 9 a 0. Se destacaron Trini Iturralde e Inés Lisazo con tres goles cada una, y completaron el marcador Eugenia Vanina, Camila Poncetti y Adela Beraza.

Más allá de los resultados, fue una actuación muy destacada de las cuatro categorías del Club Atlético, que dejaron en claro su buen presente y ambiciones en el Clausura.