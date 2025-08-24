domingo, agosto 24, 2025
10.1 C
Nueve de Julio
Basquetbol

Atlético 9 de Julio festejó por partida doble ante Urso en el torneo de la Asociación de Chivilcoy

Este fin de semana se disputó la décimo séptima fecha del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, en la que el Club Atlético 9 de Julio fue local frente al Club Jacobo Urso, de la ciudad de Saladillo. El conjunto nuevejuliense logró dos importantes victorias en las divisiones competitivas U15 y U17, consolidando su gran momento en el certamen.

En la categoría U15, Atlético 9 de Julio dominó de principio a fin, imponiéndose con claridad en ambos períodos: ganó el primero por 27 a 14 y el segundo por 28 a 10, para quedarse con el partido por un contundente 55 a 24. Con este resultado, y aunque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados, la tabla de posiciones tiene a San Lorenzo como líder con 28 puntos, seguido por Racing con 26, Atlético 9 de Julio con 25, Argentino con 24, Quilmes con 21, Colón con 20, y luego Los Millonarios, Bragado Club, Sportivo 25 de Mayo, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Jacobo Urso y Martín Moreno.

En la categoría U17, el encuentro fue mucho más parejo. Atlético comenzó con gran intensidad, llevándose el primer cuarto por 20 a 6, pero a partir del segundo período el dominio fue del conjunto saladillense, que sin embargo no logró descontar la ventaja inicial. Finalmente, Atlético 9 de Julio se quedó con la victoria por un ajustado 46 a 40. En esta categoría, Atlético y Quilmes comparten la punta con 20 puntos, seguidos por Jacobo Urso y San Lorenzo (19), Racing y Argentino (18), y luego Bragado Club, Los Millonarios, Colón y Sportivo 25 de Mayo.

Con estos dos triunfos, Atlético 9 de Julio reafirma su protagonismo en ambas divisiones del torneo local y se perfila como uno de los principales aspirantes en la recta final del campeonato.

