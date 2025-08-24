Atlético 9 de Julio festejó por partida doble ante Urso en el torneo de la Asociación de Chivilcoy

- Advertisement -

Este fin de semana se disputó la décimo séptima fecha del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, en la que el Club Atlético 9 de Julio fue local frente al Club Jacobo Urso, de la ciudad de Saladillo. El conjunto nuevejuliense logró dos importantes victorias en las divisiones competitivas U15 y U17, consolidando su gran momento en el certamen.

En la categoría U15, Atlético 9 de Julio dominó de principio a fin, imponiéndose con claridad en ambos períodos: ganó el primero por 27 a 14 y el segundo por 28 a 10, para quedarse con el partido por un contundente 55 a 24. Con este resultado, y aunque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados, la tabla de posiciones tiene a San Lorenzo como líder con 28 puntos, seguido por Racing con 26, Atlético 9 de Julio con 25, Argentino con 24, Quilmes con 21, Colón con 20, y luego Los Millonarios, Bragado Club, Sportivo 25 de Mayo, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Jacobo Urso y Martín Moreno.

En la categoría U17, el encuentro fue mucho más parejo. Atlético comenzó con gran intensidad, llevándose el primer cuarto por 20 a 6, pero a partir del segundo período el dominio fue del conjunto saladillense, que sin embargo no logró descontar la ventaja inicial. Finalmente, Atlético 9 de Julio se quedó con la victoria por un ajustado 46 a 40. En esta categoría, Atlético y Quilmes comparten la punta con 20 puntos, seguidos por Jacobo Urso y San Lorenzo (19), Racing y Argentino (18), y luego Bragado Club, Los Millonarios, Colón y Sportivo 25 de Mayo.

Con estos dos triunfos, Atlético 9 de Julio reafirma su protagonismo en ambas divisiones del torneo local y se perfila como uno de los principales aspirantes en la recta final del campeonato.