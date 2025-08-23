sábado, agosto 23, 2025
8.3 C
Nueve de Julio
sábado, agosto 23, 2025
8.3 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día del internauta: Una celebración de la creación de la web

El día del internauta busca celebrar el rol que la web posee en nuestras vidas, destacando su importancia para la educación, el entretenimiento, el trabajo y la comunicación global. También se busca concientizar sobre la importancia de la seguridad en línea y la inclusión digital.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 23 de agosto, se celebra el Día del Internauta, una fecha que conmemora la creación del primer servidor web en la historia. Esto ocurrió en 1991, cuando el científico británico Tim Berners-Lee creó un hipertexto que contenía un conjunto de procesos que dieron origen a la web tal como la conocemos hoy.

La fecha recuerda la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento que revolucionó la forma en que las personas se comunican y acceden a la información. La primera página web fue creada por Tim Berners-Lee, quien diseñó un sistema de documentación unificado para que sus compañeros de trabajo pudieran compartir información de manera más eficiente. Tim Berners-Lee es un científico de computación británico que es considerado uno de los inventores de la World Wide Web. En 1991, creó el primer servidor web y desarrolló tecnologías esenciales como HTTP, URL y HTML. Su trabajo sentó las bases para la web moderna y ha tenido un impacto significativo en la forma en que las personas viven, trabajan y se comunican.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5957

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR