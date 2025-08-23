Día del internauta: Una celebración de la creación de la web

- Advertisement -

Hoy, 23 de agosto, se celebra el Día del Internauta, una fecha que conmemora la creación del primer servidor web en la historia. Esto ocurrió en 1991, cuando el científico británico Tim Berners-Lee creó un hipertexto que contenía un conjunto de procesos que dieron origen a la web tal como la conocemos hoy.

La fecha recuerda la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento que revolucionó la forma en que las personas se comunican y acceden a la información. La primera página web fue creada por Tim Berners-Lee, quien diseñó un sistema de documentación unificado para que sus compañeros de trabajo pudieran compartir información de manera más eficiente. Tim Berners-Lee es un científico de computación británico que es considerado uno de los inventores de la World Wide Web. En 1991, creó el primer servidor web y desarrolló tecnologías esenciales como HTTP, URL y HTML. Su trabajo sentó las bases para la web moderna y ha tenido un impacto significativo en la forma en que las personas viven, trabajan y se comunican.