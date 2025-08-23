Conmemoración del Éxodo Jujeño: Un acto de sacrificio y resistencia

- Advertisement -

Hoy, 23 de agosto, se conmemora el 213° aniversario del Éxodo Jujeño, una gesta histórica que ocurrió en 1812 durante la Guerra de la Independencia Argentina. En ese entonces, el general Manuel Belgrano ordenó a la población de San Salvador de Jujuy abandonar sus hogares y marchar hacia Tucumán, dejando atrás todo lo que pudiera ser útil para el enemigo español. Esta estrategia, conocida como “tierra arrasada”, permitió a Belgrano reorganizar sus fuerzas y obtener una victoria crucial en la Batalla de Tucumán. El Éxodo Jujeño es recordado como un acto de sacrificio colectivo en defensa de la patria, donde más de 1.500 familias abandonaron sus hogares y quemaron sus bienes para evitar que cayeran en manos del enemigo.

En conmemoración de este evento, se llevarán a cabo varios actos en la provincia de Jujuy. El acto protocolar se realizará en Plaza Belgrano a las 8:30 horas, con izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de la Libertad Civil. Luego, a las 9:30 horas, se realizará un desfile cívico, militar y gaucho en la avenida Forestal de Alto Comedero, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas. Finalmente, a las 18 horas, se realizará una ceremonia de arriada de banderas en Plaza Belgrano.