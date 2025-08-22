viernes, agosto 22, 2025
Panorama meteorológico: lluvias aisladas y vientos alcanzan también a Nueve de Julio

El distrito forma parte de las zonas afectadas por chaparrones y ráfagas durante este viernes. El fin de semana se prevé ventoso, con descenso de temperaturas, aunque sin fenómenos de importancia

0
Durante la jornada de hoy, viernes, se esperan lluvias y chaparrones aislados en gran parte del territorio bonaerense, con mayor presencia en las zonas centro y sur. La jornada también estará acompañada por vientos del sudoeste, que podrían registrarse con ráfagas aisladas en distintos sectores de la provincia.
Las condiciones tenderán a mejorar de manera progresiva hacia la tarde, quedando sin fenómenos hacia el final del día. No se prevén acumulados de lluvia significativos.

Para el sábado no se esperan fenómenos meteorológicos de importancia. Sin embargo, continuará el viento del sector oeste, acompañado por un marcado descenso de la temperatura.

El domingo persistirá el tiempo ventoso, con ráfagas sobre la franja sur de la provincia, aunque sin fenómenos asociados en el resto del territorio.
La tendencia para la semana entrante se mantiene estable, sin precipitaciones ni eventos meteorológicos relevantes.

