Luces que también hacen a la seguridad

Señor

Director de Cadena Nueve.

Dr. Gustavo Tinetti

S___/___D

Me dijo a ese medio prestigioso a fin de poner de manifiesto una situación que vengo observando hace tiempo, y es que las cuatro luminarias de la fuente de nuestra emblemática Plaza Belgrano, como así también luminarias apagadas de las columnas cercanas una hacia Avda. Mitre y la otra hacia Avda. 25 de Mayo.

A esto podemos sumarles las demás luminarias de la plaza en cuestión.

La representante de mayor jerarquía es la Sra. Intendente, pero algo tan emblemático para nuestra ciudad como la Plaza Belgrano en el corazón de la misma con semejante abandono elemental, frente al municipio.

Ningún concejal, funcionario y/o personal de las distintas secretarias tampoco lo observaron ¿?

Ya nos acostumbramos a la desidia y abandono ¿?

Con ésta visión es que se manejó la desidia de mantenimiento de caminos rurales, limpieza de desagües (bocas de tormenta), barrido!etc………..etc…..!!!

Pareciera que una fotos extemporánea solucionaran los problemas.

Cordialmente.

Jorge Omar León

DNI 10.257.105