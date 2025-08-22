sábado, agosto 23, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
sábado, agosto 23, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
Lectores en Cadena

Luces que también hacen a la seguridad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Señor
Director de Cadena Nueve.
Dr. Gustavo Tinetti
S___/___D

Me dijo a ese medio prestigioso a fin de poner de manifiesto una situación que vengo observando hace tiempo, y es que las cuatro luminarias de la fuente de nuestra emblemática Plaza Belgrano, como así también luminarias apagadas de las columnas cercanas una hacia Avda. Mitre y la otra hacia Avda. 25 de Mayo.
A esto podemos sumarles las demás luminarias de la plaza en cuestión.
La representante de mayor jerarquía es la Sra. Intendente, pero algo tan emblemático para nuestra ciudad como la Plaza Belgrano en el corazón de la misma con semejante abandono elemental, frente al municipio.
Ningún concejal, funcionario y/o personal de las distintas secretarias tampoco lo observaron ¿?
Ya nos acostumbramos a la desidia y abandono ¿?
Con ésta visión es que se manejó la desidia de mantenimiento de caminos rurales, limpieza de desagües (bocas de tormenta), barrido!etc………..etc…..!!!
Pareciera que una fotos extemporánea solucionaran los problemas.

Cordialmente.

Jorge Omar León
DNI 10.257.105

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5957

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR