Se disputa mañana otra fecha del Torneo de Golf del Club Atlético

El próximo sábado 23 se disputa la 5ª fecha del Torneo 18 hoyos Medal Play, que organiza la sub comisión de Golf del Club Atlético 9 de Julio, competencia clasificatoria para el puntaje de los jugadores del Club, que se va definiendo a través del año: comenzó en el mes de marzo, con participación de 110 golfistas y termina a fin del año.

El sábado habrá premios especiales y las categorías se establecerán de acuerdo con la cantidad de inscriptos, habitualmente con mayoría de esta ciudad, pero también participan jugadores de otras ciudades de la zona. La Sub comisión agradeció a empresas y comercios locales que siempre colaboran con los premios a otorgar.

El certamen despierta mucho interés, demostrado a través de la cantidad de inscripciones que se registran en cada jornada.