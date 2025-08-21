Día del catequista: Un reconocimiento a los educadores de la fe

- Advertisement -

El Día del Catequista se celebra el 21 de agosto en honor a San Pío X, quien fue un papa que impulsó la enseñanza del catecismo y promovió la comunión frecuente en la Iglesia Católica. Este día reconoce el servicio de los catequistas como educadores de la fe, que se dedican a enseñar y transmitir las creencias y valores de su religión a otras personas.

San Pío X nació en Italia en 1835 y fue ordenado sacerdote en 1858. Durante su pontificado, que comenzó en 1903, se enfocó en renovar y fortalecer la fe en una época de desafíos teológicos y sociales. Falleció el 20 de agosto de 1914 y fue canonizado en 1954. En Argentina, la Arquidiócesis de Buenos Aires celebra el Jubileo de los Catequistas el 21 de agosto en la Catedral Metropolitana.