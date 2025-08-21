jueves, agosto 21, 2025
6.7 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 21, 2025
6.7 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día del catequista: Un reconocimiento a los educadores de la fe

En este día, se busca agradecer y reconocer el trabajo de los catequistas, quienes con dedicación y amor enseñan la fe y guían a quienes buscan un camino espiritual. Su labor es fundamental para la comunidad y su compromiso es un ejemplo de servicio y devoción.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Día del Catequista se celebra el 21 de agosto en honor a San Pío X, quien fue un papa que impulsó la enseñanza del catecismo y promovió la comunión frecuente en la Iglesia Católica. Este día reconoce el servicio de los catequistas como educadores de la fe, que se dedican a enseñar y transmitir las creencias y valores de su religión a otras personas.

San Pío X nació en Italia en 1835 y fue ordenado sacerdote en 1858. Durante su pontificado, que comenzó en 1903, se enfocó en renovar y fortalecer la fe en una época de desafíos teológicos y sociales. Falleció el 20 de agosto de 1914 y fue canonizado en 1954. En Argentina, la Arquidiócesis de Buenos Aires celebra el Jubileo de los Catequistas el 21 de agosto en la Catedral Metropolitana.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5955

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR