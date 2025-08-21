Celebrando la pasión y el legado de las futbolistas argentinas

- Advertisement -

Hoy, 21 de agosto, se celebra el Día de la Futbolista Argentina en homenaje a las pioneras del fútbol femenino en el país. Esta fecha fue elegida para conmemorar el triunfo de la selección argentina de fútbol femenino sobre Inglaterra por 4 a 1 en el Mundial de México de 1971, con cuatro goles de Elba Selva.

La ley 27.596, sancionada en 2020, estableció este día para visibilizar los torneos femeninos de fútbol, a sus jugadoras y sus demandas laborales y deportivas. El objetivo es reconocer el trabajo y la lucha de las futbolistas argentinas, tanto históricas como actuales, por lograr igualdad de oportunidades y reconocimiento en el deporte. El equipo que participó en el Mundial de México de 1971 estaba conformado por jugadoras destacadas como Elba Selva, Betty García y Teresa Suárez, quienes superaron desafíos significativos, incluyendo la falta de apoyo institucional y financiero, para representar a Argentina en el torneo. Su legado ha inspirado a generaciones de futbolistas argentinas y ha contribuido a la creciente popularidad del fútbol femenino en el país.