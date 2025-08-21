Carta Abierta al Concejo Deliberante de Trenque Lauquen: Paradigma de distocia institucional

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Señor Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio a los fines de hacer pública una Carta Abierta para que la ciudadanía tenga a bien conocer el comportamiento del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen que impide que una iniciativa de un ciudadano avance de manera fluida y efectiva, erosionando la confianza en las instituciones, lo que se traduce en amenazas al funcionamiento democrático. El mensaje es el siguiente:

La distocia institucional o política, análoga al término médico «distocia» (parto difícil) se refiere, metafóricamente, a la anormalidad de la falta de voluntad del poder político de dar respuesta al ciudadano que propone una herramienta democrática preelectoral, legal y práctica, que garantiza a la ciudadanía el acceso a la información acerca de las propuestas de los candidatos al Cuerpo Legislativo de Trenque Lauquen, así como también, garantiza la imparcialidad al momento de informar las distintas propuestas, toda vez que se utilizaría una plataforma digital audio-visual de una institución republicana.

En síntesis, la distocia institucional se refiere a obstáculos o bloqueos que impiden que una iniciativa de un ciudadano avance de manera fluida y efectiva, erosionando la confianza en las instituciones, lo que se traduce en amenazas al funcionamiento democrático.

El martes 19 de agosto pasado, el ciudadano responsable de la mencionada iniciativa envió, vía correo electrónico, un escrito dirigido a la Presidente del H.C.D. Profa Marta Bathis solicitando al Concejo “disponga de su plataforma digital a los efectos de una comunicación audiovisual efectiva de las propuestas de los candidatos a concejales de los distintos espacios políticos que participarán elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 7 de septiembre.” (Adjunto documento “Solicitud al H.C.D. 18 de agosto de 2025)

Considerando que apenas restan 14 (catorce) días para la finalización de la campaña electoral (05/09/25) y atento que el Concejo no ha realizado objeción alguna a la propuesta del ciudadano, resulta imprescindible que la Presidente del H.C.D. y los Presidentes de los tres Bloques de Concejales implementen las medidas necesarias para instrumentar la iniciativa propuesta acerca que el Honorables Concejo Deliberante utilice su plataforma audiovisual de comunicación para asegurar el acceso equitativo y la igualdad en la comunicación de las propuestas electorales, lo que permitirá la difusión imparcial de las propuestas de los candidatos a concejales y un futuro control ciudadano del grado de cumplimiento de sus propuestas

Buenos Aires, 21 de agosto de 2025

Miguel Santos Vidal

D.N.I. 10.747.732