La lluvia llegó a 96.7mm en Nueve de Julio

El temporal que afectó a la ciudad de Nueve de Julio en las últimas horas dejó un registro de 96,7 milímetros de lluvia acumulada, según datos oficiales brindados por la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Luego de varias horas de intensas precipitaciones, el fenómeno cesó durante la madrugada de este miércoles. El cambio de condiciones trajo consigo una jornada soleada, aunque marcada por la presencia de viento, que se hizo sentir desde primeras horas del día.

Si bien no se reportaron daños graves, las autoridades locales continúan monitoreando la situación, especialmente en zonas rurales donde el exceso de agua podría complicar más la actividad agrícola, ya perjudicada