Alerta amarilla por viento sur en Nueve de Julio y gran parte de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en la mañana de este miércoles, a las 5:59, una alerta amarilla por vientos del sector sur que afecta a Nueve de Julio y gran parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires.

Luego de varios días de inestabilidad, la situación climática comienza a mejorar, aunque el panorama sigue siendo complicado en muchas zonas rurales. Las lluvias acumuladas alcanzaron un promedio de 90 milímetros, lo que generó nuevos anegamientos en caminos de tierra, zonas bajas y campos que ya presentaban un alto nivel de saturación hídrica.

El ingreso de un frente frío trajo aparejado vientos intensos del sur, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h, según estimaciones oficiales. Aunque el fenómeno no reviste una gravedad extrema, desde el SMN recomiendan precaución en la vía pública, especialmente para quienes transitan por rutas o caminos rurales en vehículos de gran porte o motocicletas.

Por otro lado, se prevé que el jueves será una jornada estable y mayormente soleada, con descenso de la humedad y temperaturas frescas por la mañana. Este alivio en las condiciones climáticas podría favorecer el escurrimiento del agua en las zonas más comprometidas, aunque persiste la preocupación por el estado de los caminos rurales, muchos de los cuales permanecen intransitables.

Desde Defensa Civil y las áreas municipales de Servicios y Producción, se continúa monitoreando la evolución del clima y sus efectos en la actividad agropecuaria, en especial en sectores donde ya se venían registrando complicaciones por las lluvias de semanas anteriores.