domingo, agosto 17, 2025
9.4 C
Nueve de Julio
Clima

Se avecina un temporal invernal: fuertes lluvias y tormentas entre el martes y miércoles en el centro del país

Una ciclogénesis afectará gran parte del centro-este argentino con lluvias que podrían superar los 100 mm en menos de 48 horas. El fenómeno impactará especialmente a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Nueve de Julio, con acumulados que duplicarían la media mensual de agosto

La semana que comienza estará marcada por un fenómeno meteorológico de alto impacto en el centro-este del país. Se viene advirtiendo sobre el desarrollo de una ciclogénesis que comenzará a formarse este lunes 18 de agosto, y que alcanzará su punto más crítico entre el martes 19 y las primeras horas del miércoles 20, con acumulados de lluvia que podrían duplicar la media mensual de agosto en apenas 24 a 48 horas.

Este fenómeno, que implica la formación y profundización de un sistema de bajas presiones, traerá consigo lluvias persistentes, tormentas aisladas y vientos intensos sobre un amplio sector de la región central.

Lluvias intensas y tormentas: ciudades en riesgo

De acuerdo a los principales modelos de pronóstico (ECMWF europeo y GFS estadounidense), se espera que lluevan entre 50 y 100 mm en varias ciudades del norte de Buenos Aires, Capital Federal, sur de Entre Ríos, y sur y centro de Santa Fe.

Máximos de 70 a 90 mm en zonas como Santa Fe capital y Gualeguaychú, con 40 a 50 mm en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el norte bonaerense.

Prevén acumulados aún más altos en el interior de Buenos Aires, con picos de 80 a 100 mm en Pergamino, Junín, Bragado, Chivilcoy, Luján y Lobos, además de unos 70 mm en el AMBA.

Estos valores representan un evento anómalo para agosto, cuando suelen registrarse entre 30 y 70 mm en todo el mes. La duración del temporal —de apenas 48 horas— agrava su impacto potencial, con riesgo de anegamientos temporarios, crecidas de ríos y complicaciones en la infraestructura urbana.

Atención en el Río de la Plata

Las pequeñas diferencias entre modelos respecto al “ojo” del ciclón —si pasará sobre Uruguay o sobre el AMBA— podrían ser determinantes para la intensidad del viento y el comportamiento del Río de la Plata, donde no se descartan crecidas o bajantes pronunciadas.

Nueve de Julio: lluvias continuas y temperaturas frescas

La ciudad bonaerense de Nueve de Julio también estará entre las zonas más comprometidas por la ciclogénesis. El pronóstico adelanta una semana con lluvias casi constantes y temperaturas templadas:

  • Domingo 17: Entre 11 y 15 °, con lloviznas durante la mañana y la tarde.

  • Lunes 18: Lluvias aisladas, con temperaturas de 11 a 17 °.

  • Martes 19: Jornada muy lluviosa, con registros entre 13 y 16 °.

  • Miércoles 20: Lluvias matutinas y vientos intensos, con temperaturas de 13 a 18 °.

  • Jueves 21: Mejoran las condiciones, con cielo soleado y marcas entre 9 y 19 °.

  • Viernes 22: Soleado, temperaturas entre 12 y 18 °.

  • Fin de semana: Cielos despejados, mañanas frías entre 5 y 10 °C, máximas cercanas a 19 °.

Recomendaciones y alertas

En las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional comenzará a emitir alertas oficiales ante este evento, que podría tener alto impacto regional. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos oficiales, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad, y preparar medidas preventivas ante posibles anegamientos o interrupciones de servicios.

En resumen, el inicio de la semana traerá un evento meteorológico atípico para el invierno: mucha lluvia en poco tiempo, vientos intensos y una baja presión que afectará a buena parte del centro del país. La ciclogénesis de agosto de 2025 podría convertirse en uno de los episodios climáticos más destacados del año.

