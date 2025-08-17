domingo, agosto 17, 2025
Prevén intensas lluvias y vientos en gran parte de la provincia: Nueve de Julio bajo alerta

El martes se espera la jornada más crítica, con acumulados de hasta 90 mm de lluvia y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h. Nueve de Julio, dentro de las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico emitió un informe especial por la formación de un sistema de baja presión que afectará a la provincia de Buenos Aires a partir de la noche del lunes 18 y durante toda la jornada del martes 19 de agosto. Este fenómeno traerá consigo lluvias intensas, algunas tormentas aisladas y vientos con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en varias zonas del territorio bonaerense.

Las áreas comprometidas incluyen las zonas DC 1, 2, 3, 8, 9 y 10, dentro de las cuales se encuentra el partido de Nueve de Julio. Según las previsiones, se esperan acumulados de precipitación que oscilarán entre los 50 y 80 mm, con posibles máximos superiores a los 90 mm en forma localizada. El período de mayor intensidad se estima entre las 9 y las 18 horas del martes, siendo ese día el de mayor impacto del evento.

Además, durante el martes y el miércoles podrían registrarse vientos del este con ráfagas de 40 a 50 km/h en la franja este de la provincia, rotando al sur-sudoeste el miércoles, cuando se prevén ráfagas de hasta 55 km/h, especialmente al mediodía y por la tarde. En zonas costeras, esta situación podría generar una crecida del Río de la Plata.

Si bien todavía existe cierto margen de incertidumbre, los modelos meteorológicos coinciden en un alto grado de confianza respecto al desarrollo de este sistema. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles anegamientos, caídas de ramas o interrupciones en servicios.

