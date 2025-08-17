domingo, agosto 17, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día mundial del peatón

En este día, se busca promover la conciencia sobre la importancia de la seguridad peatonal y fomentar hábitos responsables al caminar por las calles.

Hoy, 17 de agosto, se celebra el Día Mundial del Peatón, una fecha impulsada para promover el respeto hacia los peatones y recordar los derechos y obligaciones que implica circular a pie. Esta celebración se remonta a 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tránsito que dejó una víctima peatonal en Londres, Inglaterra. La joven Bridget Driscoll fue arrollada por un coche y falleció en el acto.

Para ser un buen peatón, es fundamental seguir algunas pautas básicas. Al cruzar la calle, siempre debes hacerlo por el paso de peatones y respetar el semáforo peatonal. Antes de cruzar, mira a ambos lados para asegurarte de que no vengan vehículos, incluso si la calle es de un solo sentido. En vías rápidas o avenidas transitadas, utiliza las pasarelas o puentes peatonales para cruzar de manera segura. La seguridad peatonal es un tema importante, ya que los peatones son usuarios clave de las ciudades y necesitan infraestructuras adecuadas, señalización clara y respeto por parte de todos los actores del tránsito. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los peatones representan alrededor del 23% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito a nivel mundial.

 

