Automovilismo

El Turismo Promocional ACTC acelera en el ‘Yoyo’ Maldonado con la 6ª fecha del campeonato

Este sábado comenzó la actividad oficial de la 6ª fecha del Turismo Promocional ACTC en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado, donde las tres clases de la categoría realizaron sus entrenamientos sobre el trazado local.

En la Clase 1, la dupla Tomás Di Nucci – Sebastián Salse fue la más veloz, marcando un tiempo de 1:48.910 en el circuito largo. Los siguieron Vezzosi – Prestofilippo con 1:51.561, mientras que Ariel Manago – Damián Morresi quedaron terceros con 1:53.540.

En la Clase 2, que también giró sobre el trazado largo, el mejor tiempo fue para Matías Bonfiglio, con una marca de 2:03.957. Muy cerca se ubicaron Fabio Silvani con 2:02.644 y Gaspar Patti con 2:02.763, en una tanda muy ajustada.

La Clase 3, que utilizó el circuito mediano, tuvo como referente a Franco González, quien logró un registro de 1:31.815, seguido de cerca por Germán Rinaldi con 1:32.174.

La acción continuará este domingo desde las 9:00 horas, con una jornada completa de entrenamientos, clasificaciones y competencias finales, donde se definirán los ganadores de esta sexta fecha del campeonato 2025.

