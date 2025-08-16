El Turismo Promocional ACTC acelera en el ‘Yoyo’ Maldonado con la 6ª fecha del campeonato

- Advertisement -

Este sábado comenzó la actividad oficial de la 6ª fecha del Turismo Promocional ACTC en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado, donde las tres clases de la categoría realizaron sus entrenamientos sobre el trazado local.

En la Clase 1, la dupla Tomás Di Nucci – Sebastián Salse fue la más veloz, marcando un tiempo de 1:48.910 en el circuito largo. Los siguieron Vezzosi – Prestofilippo con 1:51.561, mientras que Ariel Manago – Damián Morresi quedaron terceros con 1:53.540.

En la Clase 2, que también giró sobre el trazado largo, el mejor tiempo fue para Matías Bonfiglio, con una marca de 2:03.957. Muy cerca se ubicaron Fabio Silvani con 2:02.644 y Gaspar Patti con 2:02.763, en una tanda muy ajustada.

La Clase 3, que utilizó el circuito mediano, tuvo como referente a Franco González, quien logró un registro de 1:31.815, seguido de cerca por Germán Rinaldi con 1:32.174.

La acción continuará este domingo desde las 9:00 horas, con una jornada completa de entrenamientos, clasificaciones y competencias finales, donde se definirán los ganadores de esta sexta fecha del campeonato 2025.