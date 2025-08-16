Día del empresario Nacional en Argentina

- Advertisement -

Hoy, 16 de agosto, se celebra el Día del Empresario Nacional. Esta fecha fue instituida para homenajear a los empresarios nacionales que impulsan el desarrollo del país a través de la industria, el comercio y los servicios.

La fecha recuerda la conformación de la Confederación General Económica (CGE) en 1953, presidida por José Ber Gelbard, quien promovió el nacionalismo económico y un Estado moderadamente intervencionista. La CGE logró agrupar a una parte significativa de los empresarios nacionales de la ciudad y del campo, y su accionar fue fundamental durante la gestión de Gelbard al frente del Ministerio de Economía entre 1973 y 1974. Los empresarios nacionales juegan un papel crucial en el desarrollo económico y social de Argentina. Contribuyen al crecimiento económico del país, generan empleo y riqueza, invierten en la capacitación y crecimiento profesional de sus empleados, y adoptan prácticas sostenibles y tecnologías innovadoras. También deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios económicos y políticos, mientras reflexionan profundamente sobre cómo navegar los desafíos estructurales del país.