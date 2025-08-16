Alerta por lluvias intensas y vientos en la provincia de Buenos Aires desde el lunes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante este fin de semana, se prevé un panorama meteorológico relativamente calmo, con lluvias y lloviznas aisladas entre la mañana del sábado y la mañana del domingo en el norte, centro y este de la provincia de Buenos Aires, aunque sin acumulados significativos. Además, el domingo podrían formarse neblinas y nieblas matinales en el centro y oeste provincial.

Sin embargo, el foco está puesto en el inicio de la semana. Entre el lunes 18 y el martes 19, se desarrollará un sistema de baja presión sobre el noreste bonaerense, que provocará lluvias persistentes y tormentas aisladas, especialmente en las zonas DC 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Se esperan acumulados de 50 a 80 mm, con algunos sectores superando los 90 mm, siendo el martes el día más crítico, con mayor intensidad entre las 12 y las 18 horas.

El mapa de localización incluye a Nueve de Julio por que Defensa Civil pide tomas recaudos.

A esto se suma el pronóstico de vientos intensos con ráfagas, principalmente en el este provincial (zonas DC 1, 2, 8 y 9), lo que podría generar aumento en el nivel del Río de la Plata.

Aunque aún hay cierta incertidumbre en los acumulados finales y la distribución exacta de las precipitaciones, los modelos coinciden en la alta probabilidad del desarrollo del sistema. Se recomienda seguir los informes actualizados a medida que se acerque el evento.