Alerta meteorológica: “Santa Rosa anticipada”

Un fenómeno meteorológico significativo se aproxima al centro del país, conocido como “Santa Rosa anticipada”, en referencia a la tormenta estacional que suele aparecer a fines de agosto. Se espera una ciclogénesis que podría descargar sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas toda la lluvia promedio del mes en un solo día. El fin de semana comenzará con nubosidad y períodos inestables, con posibles precipitaciones aisladas el sábado. El domingo será nublado e inestable, con neblinas y bancos de niebla. El lunes amanecerá nublado y fresco, con vientos moderados a regulares del sector este.

Para el martes 19 se espera el pico principal de actividad de mal tiempo sobre Buenos Aires, con vientos fuertes y ráfagas de 45 a 60 km/h. Las lluvias serán intensas y abundantes, con posibles tormentas. Se estima que las precipitaciones podrían alcanzar los 50 a 70 mm sobre el AMBA, con máximos de 80 a 100 mm en algunas ciudades bonaerenses. La lluvia del martes podría ser equivalente a toda la lluvia promedio del mes de agosto. Es importante estar atento a las alertas y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional y otros analistas para tomar las medidas necesarias y evitar cualquier tipo de inconveniente.