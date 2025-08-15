French celebra a su Patrona: la Virgen de la Asunción, esperanza de nuestro destino eterno

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 15 de agosto, la Iglesia universal celebra con inmensa alegría una de las fiestas marianas más antiguas y significativas: la Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. En este día, los fieles conmemoran la gloriosa culminación de la vida terrenal de la Madre de Dios, quien fue llevada en cuerpo y alma al Cielo.

La localidad de French, en el corazón de la Diócesis de Nueve de Julio, se une con fervor a esta celebración, ya que la Virgen de la Asunción es su Patrona. Por ello, este viernes 15 de agosto, a partir de las 15 hs, se llevará a cabo una procesión por las calles del pueblo, seguida de la Santa Misa en el templo parroquial.

Un Dogma de fe y esperanza

Aunque los Evangelios no narran directamente este acontecimiento, la creencia en la Asunción de María estuvo presente en la tradición cristiana desde los primeros siglos. Esta verdad fue proclamada dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, quien afirmó que “la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.

La celebración no es solo un reconocimiento de un privilegio singular de María, sino también una poderosa señal de esperanza para todos los creyentes. Como madre y modelo, su destino es también el destino prometido a todos aquellos que siguen a Cristo con fidelidad.

Fiesta y devoción en French

Cada año, esta fecha reúne a vecinos, familias y peregrinos que llegan hasta French para homenajear a su Patrona con cantos, oraciones y muestras de fe popular. La procesión de este viernes será una oportunidad para renovar la devoción mariana y fortalecer los lazos comunitarios.

El templo parroquial se engalana para la ocasión, y el altar se convierte en un espacio de encuentro entre el Cielo y la tierra, donde los fieles encomiendan sus intenciones a María, bajo la convicción de que ella intercede constantemente ante su Hijo.

Oración en la Fiesta de la Asunción

Oh, Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, que reinas en la gloria del Cielo en cuerpo y alma. Nos alegramos por tu gloriosa Asunción, que es anticipo de nuestra propia resurrección. Te pedimos que nos mires con compasión, que nos guíes en nuestro camino terrenal y que nos ayudes a mantener nuestros ojos fijos en los bienes del Cielo. Amén.

La Asunción de María es, en definitiva, la fiesta de la esperanza. Una esperanza que hoy vive en el corazón de French y en cada uno de los que confían en la promesa de la vida eterna.