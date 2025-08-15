Alerta por lluvias y tormentas para el martes en gran parte de la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

– Aunque este viernes transcurre sin fenómenos meteorológicos significativos, el Servicio Meteorológico anticipa un cambio de condiciones hacia el comienzo de la próxima semana. Un sistema de baja presión comenzará a desarrollarse sobre el noreste bonaerense entre la noche del lunes 18 y la madrugada del martes 19 de agosto, generando lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio provincial.

Las precipitaciones afectarán principalmente las zonas norte y este de la provincia de Buenos Aires, especialmente las regiones identificadas como DC 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12 y el este de la zona DC 5. En estos sectores, se esperan acumulados de entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superar los 90 mm de forma localizada. El martes será la jornada con mayor concentración de lluvias.

Además, el fenómeno podría estar acompañado por vientos intensos del este, con ráfagas fuertes, especialmente en las zonas DC 1, 2, 8, 9, 10 y 12. Esta situación podría derivar en una crecida del Río de la Plata debido al empuje del viento sobre su cuenca.

Aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre los valores exactos de precipitaciones y la distribución de los vientos más intensos, los modelos meteorológicos coinciden en un escenario de alta probabilidad para la formación del sistema de baja presión. Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y actualizaciones en los próximos días, a medida que se acerque el evento.

Durante el fin de semana previo, entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, podrían registrarse algunas lluvias y lloviznas aisladas en el norte, centro y este provincial, aunque sin acumulados significativos.