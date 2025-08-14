El Turismo Promocional ACTC desembarca en Nueve de Julio con grandes regresos, invitados especiales y celebración del Día del Niño

- Advertisement -

Este próximo 16 y 17 de agosto, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio Guillermo “Yoyo” Maldonado será el epicentro del automovilismo zonal con la realización de la 6ª fecha del Turismo Promocional del Centro Oeste Bonaerense (ACTC). Se espera un parque automotor en constante crecimiento, figuras destacadas y emocionantes novedades que prometen un espectáculo de alto nivel.

En la Clase 2, se anuncian importantes regresos como el de José Basili (Junín) y el binomio Vilbazo – Sibona (25 de Mayo). También se suma Ezequiel Campoy (Carlos Casares), quien competirá con un Fiat 128, mientras que Francisco Potente (9 de Julio) retorna tras un prolongado parate. A ellos se les unen Franco Coronel (Vedia), Cristian Lagorio (9 de Julio), quien estrenará su auto totalmente reconstruido tras el accidente del año pasado, y el joven bolivarense Pedro Ricciuto, quien buscará revancha con una unidad renovada luego de su abandono por rotura de motor en la fecha anterior.

Por otro lado, la Clase 1 ofrecerá una competencia especial con pilotos invitados. Entre las duplas más esperadas se encuentran Emiliano Porcaro – Cristian Biondini (Olavarría) y Fernando Ferreyros – Tadeo Ferreyros (25 de Mayo), ambas tripulando Ford Falcon. Estas incorporaciones aportarán jerarquía a una divisional que no deja de crecer.

En tanto, la revitalizada Clase 3 incorpora un nuevo protagonista: Juan Bautista, oriundo de General Alvear, que buscará hacerse un lugar entre los habituales animadores de la categoría.

Un Día del Niño distinto

El evento coincide con la celebración del Día del Niño, transformándose en una excelente opción para disfrutar en familia. Los más chicos tendrán la oportunidad de recorrer los boxes, conocer de cerca los autos de carrera y vivir la adrenalina del automovilismo zonal, en un entorno seguro y festivo.

Entradas

Entrada general: $8.000

Niños hasta 10 años: gratis

Una cita imperdible

Con pilotos invitados, regresos esperados y nuevos desafíos en todas las divisionales, la 6ª fecha del Turismo Promocional ACTC promete ser una verdadera fiesta del deporte motor. El fin de semana del 16 y 17 de agosto, todos los caminos conducen a 9 de Julio para vivir dos jornadas a pura velocidad, emociones y celebración familiar.