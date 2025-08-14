El fin de semana comienza con frío y de a poco llegarán las tormentas

- Advertisement -

La víspera del fin de semana largo por la conmemoración del fallecimiento del general José de San Martín comienza con mucho frío en la provincia de Buenos Aires, y de hecho el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas para el centro y norte bonaerense, y parte de la costa. El clima se volverá inestable durante todo el fin de semana, con lluvias y lloviznas, pero desde el lunes una ciclogénesis prevé abundantes precipitaciones en gran parte de la provincia.

El fin de semana largo comenzará con un viernes con escasa amplitud térmica debido a momentos de abundante nubosidad. Las mínimas subirán levemente, mientras que las máximas serán similares o algo menores a las del jueves.

El sábado comenzará con buen tiempo, pero hacia la tarde existe una baja probabilidad de lluvias, de intensidad leve a moderada, en el norte bonaerense y el AMBA.

Una perturbación en altura, que cruzará la cordillera a la altura de Mendoza el viernes, llegará el sábado al norte de la provincia de Buenos Aires y sur del Litoral. Este forzante, sumado a la humedad en niveles bajos favorecida por vientos del este, podría generar lluvias débiles y aisladas en el AMBA.

El domingo podría iniciar con inestabilidad residual y no se descartan bancos de niebla y neblina en zonas bajas o cercanas a cursos de agua, con probables lloviznas aisladas.

Ciclogénesis

Pero el lunes se prevé un aumento de la inestabilidad desde la tarde, con probables tormentas aisladas hacia la noche. Las mínimas subirán levemente y las máximas se mantendrán similares a las del domingo.

El martes se formará un centro de bajas presiones cercano a Santa Fe que se desplazará al sudeste bonaerense entre ese día y el miércoles.

Las tormentas más fuertes se concentrarían al sudeste de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires. Los modelos ubican las zonas más complicadas entre Junín, Chivilcoy, Bragado, Lobos, Chascomús, San Miguel del Monte, La Plata y Verónica, además de la Costa Atlántica.