Efemérides

Día de la mujer policía: Un homenaje a la valentía y el compromiso

El día de la mujer policía es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la participación de las mujeres en las fuerzas policiales y reconocer su contribución a la seguridad y el bienestar de la sociedad.

0
El Día de la Mujer Policía se celebra el 14 de agosto en homenaje a la oficial ayudante Érica Beatriz Bercich López, quien fue la primera mujer policía del país caída en acto de servicio. Érica nació un 14 de agosto y falleció el 24 de marzo de 1999 en un accidente de tránsito mientras se dirigía a auxiliar a sus compañeros en la Estación Ferroviaria de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, Mendoza. Esta fecha busca reconocer el papel fundamental de las mujeres en la seguridad y protección de la sociedad, destacando su valentía, compromiso y profesionalismo en las fuerzas policiales. La conmemoración de este día fue establecida gracias a la Ley 9087, sancionada en agosto de 2018, impulsada por la senadora radical Daniela García.

Érica Bercich López fue una mujer destacada en su labor policial. Fue la primera mujer en obtener el mejor promedio en la Escuela de Policía General San Martín, aunque por ser mujer fue designada como escolta de bandera. Su legado ha sido recordado y honrado en diferentes formas, como el monumento en su memoria en Desaguadero, Mendoza, y un paseo que lleva su nombre en el barrio Dorrego de Mendoza.

 

