Atlético viajó a Mercedes y estrechó los partidos ante Quilmes en U15 y U17

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 9 de agosto, el Club Atlético 9 de Julio viajó a la ciudad de Mercedes para enfrentar a Quilmes, en el marco de una nueva fecha de los torneos organizados por la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy. La competencia reúne a doce clubes de la región, incluyendo a entidades con larga trayectoria en la disciplina como los clubes de Chivilcoy y Mercedes, y representa una valiosa oportunidad de crecimiento para instituciones como la de nuestra ciudad, donde el básquet aún se encuentra en desarrollo.

El Club Atlético participa con sus cuatro categorías formativas, aunque son las divisiones U15 y U17 las que tienen carácter competitivo. En esta jornada, ambas categorías ofrecieron partidos intensos y de buen nivel, aunque con resultados desfavorables para los equipos nuevejulienses.

U15: Buen arranque, pero Quilmes se impuso en el complemento

En el primer turno, la categoría U15 mostró un muy buen comienzo por parte del Club Atlético, que logró imponerse 15 a 9 en el primer cuarto, superando la férrea defensa de Quilmes. El segundo período fue parejo y finalizó 11 a 7 para el local, lo que dejó el marcador 22 a 20 a favor de Atlético al cierre del primer tiempo.

Sin embargo, en la segunda mitad del encuentro, Quilmes ajustó su defensa y presionó en toda la cancha, dominando el desarrollo del juego. Con un parcial de 28 a 10 en el tercer cuarto, logró revertir el resultado y consolidar su ventaja en el último segmento, para cerrar el partido con un triunfo por 54 a 42.

En cuanto a la tabla de posiciones de la categoría U15, Atlético se mantiene en el tercer puesto con 23 puntos, detrás de San Lorenzo (24) y Racing (24), y seguido de cerca por Argentino (22) y Colón (18), entre otros.

U17: Atlético arrancó mejor, pero Quilmes dio vuelta el partido

En la categoría U17 se vivió un desarrollo similar. Atlético comenzó con un gran nivel de juego, llevándose el primer cuarto por 21 a 14. Quilmes reaccionó en el segundo, ganándolo 11 a 6, lo que dejó un cerrado 27 a 25 al llegar al descanso largo.

En el tercer cuarto, el conjunto mercedino fue ampliamente superior y se impuso con claridad por 23 a 5, tomando una ventaja que supo administrar hasta el final. El último cuarto terminó 14 a 10, cerrando el marcador en un 62 a 54 a favor de Quilmes.

Pese a la derrota, Atlético se mantiene en los primeros puestos de la tabla U17, compartiendo el liderazgo con San Lorenzo con 18 puntos. Detrás se ubican Urso (17), Quilmes (16) y Racing (15), en una tabla muy pareja que promete definiciones emocionantes en las fechas venideras.