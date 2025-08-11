Día del nutricionista: Reconociendo la importancia de la nutrición en nuestra vida

- Advertisement -

El Día del Nutricionista se celebra el 11 de agosto en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Esta fecha conmemora el nacimiento del Dr. Pedro Escudero, un médico argentino pionero en la nutrición que nació en 1877. Escudero es considerado el “Padre de la nutrición en América” por sus contribuciones significativas a la especialidad. La nutrición es fundamental para la salud y el desarrollo humano, ya que proporciona los nutrientes esenciales necesarios para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Los nutrientes son necesarios para el desarrollo óseo, cerebral, muscular y la maduración general del cuerpo. Además, la nutrición ayuda en la reparación de tejidos y células dañados y fortalece el sistema inmunológico para defenderse contra enfermedades.

El Dr. Pedro Escudero creó la Asociación Argentina de Nutrición y Diabetología, la Cátedra de Cocina Dietoterápica y el Instituto Municipal de Enfermedades Metabólicas, que luego se convirtió en el Instituto Nacional de Nutrición. Sus contribuciones a la nutrición han sido fundamentales para el desarrollo de la especialidad en América Latina. En este día, se reconoce el trabajo y la dedicación de los nutricionistas que trabajan para promover la salud y el bienestar a través de la planificación de comidas y programas de alimentación saludable.